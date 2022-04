Este miércoles la ciudad se vio sorprendida por un nuevo hecho amenazante. Esta vez fue nada más ni nada menos que en el establecimiento escolar Islas Malvinas, donde dejaron una nota intimidatoria y unas 40 vainas servidas.Al respecto, el secretario gremial de Amsafé provincial, Roque Jaimes, manifestó su preocupación pero también reconoció que hay pocas certezas sobre lo ocurrido en la escuela primaria ubicada en zona sur.

“Este hecho en particular llama la atención, no hay pistas. Hablé con el cuerpo docente y directivos, y no se encuentra un motivo o forma de pensar un detonante para semejante brutalidad”, deslizó.

Una de las asistentes escolares encontró una nota intimidatoria y las 40 vainas desparramadas en el suelo. “A ver si se ganan el sueldo, así que ocupate de tu cargo y de tu zorras", decía el cartel hecho a mano, y remataba: "Seños eran las de antes”

Jaimes relacionó este episodio con lo que sucede diariamente en la ciudad y reflexionó: “Es preocupante que en Rosario se dirima todo así, se ha hecho una moda. Hay muchas hipótesis. Es una escuela muy requerida en el barrio, no tiene la particularidad de ser conflictiva”.

Respecto a la posibilidad de que la escuela quede custodiada por un móvil policial, sostuvo: “No corresponde, es una asistencia de urgencia, no somos partidarios de los patrulleros en las escuelas pero entendemos la urgencia y que eso deja tranquila a la gente”.

Por otra parte, el referente de Amsafe se refirió al encuentro que mantuvieron con autoridades provinciales por el proyecto de extensión horaria en escuelas y sostuvo: “Hay que tener en cuenta que existe una ley que establece que pueda haber una jornada ampliada, todavía podríamos incorporar eso. Quiero decir que todavía hay herramientas para aplicar antes que una decisión inconsulta como esta, que se anunció primero y después se nos consultó”.