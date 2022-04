La conmoción en la escuela Islas Malvinas Nº117 de España y Uriburu, en la zona sur de Rosario, no se pasó con las horas. Los mensajes intimidatorios con balas y un cartel siguieron estremeciendo a las docentes que piensan y piensan cuál pudo haber sido el motivo de la violenta intimidación.

La directora de la escuela, Daniela Kuriguer, enfrentó las cámaras y con evidente malestar se refirió a las 40 vainas desparramadas en la entrada y un cartel que rezaba: “A ver si se ganan el sueldo, así que ocupate de tu cargo y de tu zorras. Seños eran las de antes”.

"Estamos muy dolidas; la verdad que no tenemos algún conflicto particular. No tenemos respuestas porque estamos sorprendidas como ustedes", dijo quien hace 25 años recorre los pasillos de la institución.

"No sabemos si hay algún descontento de alguna familia y lamentamos que haya tomado esta manera de manifestarlo", sostuvo. Luego se refirió al final del mensaje que decía "seños eran las de antes". "Nosotros les decimos que las seños ponemos el cuerpo todos los días a la educación", finalizó.