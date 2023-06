Perotti presidió el acto por la Batalla de Punta Quebracho y prometió memorial

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó este lunes, en la ciudad de Puerto General San Martín, el acto por el 177° aniversario de la Batalla de Punta Quebracho, en la cual la Confederación Argentina derrotó a la flota armada anglofrancesa. En su discurso aseguró la inminente construcción de un sitio conmemorativo que “año a año irá creciendo”.

El acto, que contó con la presencia del intendente local, Carlos De Grandis, se realizó en el sitio histórico Nacional de la Batalla Punta Quebracho, Coronel Juan B. Thorne e Yrigoyen, de la localidad de Puerto General San Martín.

“Esta gesta garantizó el fin de las aventuras de las potencias queriendo apropiarse de este río (Paraná)”, aseguró el gobernador Perotti, y se comprometió a seguir acompañando a la ciudad santafesina en la “reparación histórica” plnteó el mandatario en su discurso, algo que luego replicó en un hilo de Twitter.

En ese sentido, remarcó la decisión política del intendente De Grandis, “por poner en valor la fecha y el acontecimiento de 1846”. El mandatario provincial agregó que la batalla Punta Quebracho sintetiza en parte “lo que necesitamos los argentinos: saber defender lo nuestro, no ocultar valor, coraje, decisión, y unión”.

“De estas cosas no se habla, estas cosas no se enseñan, y retomarlas, y haberlas incorporado, y que cada una de las escuelas trabaje, que sean parte, no solamente de lo que es la historia de su ciudad”, enfatizó Perotti.

Y añadió. “no solamente la historia de lo que aconteció en suelo santafesino, sino que cada uno de ellos van a seguir luchando para que esto sea parte de la gran historia argentina”.

Sobre la construcción del sitio conmemorativo de la batalla, Perotti dijo que “año a año esto va a ir creciendo, y lo que algunos no reconocen por la historia, lo van a empezar a ver y van a empezar a preguntar desde el río o en las visitas”. “Porque este espacio se va convertir en un hecho de visita y nadie más podrá callar lo que ha sido la gesta de Punta Quebracho”, afirmó.

Luego felicitó “a cada uno de los que día a día levantan esta bandera, porque en ese río está una de las herramientas de crecimiento para nuestra Argentina, y nuestra provincia”. “Hemos peleado y seguiremos haciéndolo, para que la hidrovía sea una realidad permanente, constante, y donde las provincias sean parte directa de las decisiones de lo que en ella ocurra”, expresó el mandatario santafesino.

Y finalizó: “Por eso, la reunión de siete gobernadores y el Presidente en este lugar, para marcar desde aquí la unión de la historia con el futuro, pero siempre la defensa de nuestros intereses”.

La Batalla de Punta Quebracho fue librada el 4 de junio de 1846, siete meses después de la de Vuelta de Obligado y cinco meses después de la segunda batalla de San Lorenzo.