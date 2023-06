Tras la fallida convocatoria de la mañana de este lunes, cerca de las 16 comenzó una nueva reunión en la sede de Gobernación en Rosario donde se logró dar marcha atrás con el paro lanzado por los recolectores para este martes. La pieza clave para que esto sucediese fue la presencia del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti que se sumó a las autoridades provinciales, municipales y representantes del sindicato de recolectores.

A la salida del cónclave el líder de los recolectores, Marcelo Andrada dio detalles. Dijo que el encuentro con los dirigentes políticos fue fructífero y que en el mismo encuentro el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin mantuvieron una comunicación con la fiscal regional María Eugenia Iribarren, quien se comprometió a recibir en la mañana del martes a los integrantes del gremio.

“Veremos que nos dicen desde Fiscalía, porque el gobernador y el intendente ya se pusieron a disposición para que se garantice el servicio de recolección de residuos. Por eso decidimos suspender la medida de fuerza hasta mañana”, explicó Andrada.

Sobre los reclamos del gremio dijo que pidieron se garantice la integridad de los trabajadores porque este hecho, que además no está aislado de otras situaciones de inseguridad a las que están expuestos, “ocasionó un verdadero daño y es una situación que no se debe dejar pasar”. Por eso, el sindicalista pidió a las autoridades que investiguen para que no quede en el olvido, compromiso que asumió el gobernador Omar Perotti.

Los hechos de una mañana picante

En la mañana el gremio mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, y el intendente Pablo Javkin para abordar el ataque al camión en la noche del pasado viernes. Sin embargo, el encuentro finalizó de manera negativa y el secretario general Marcelo Andrada dio el portazo y manifestó su enojo por la falta de responsabilidad en la situación, ya que ambas autoridades se culparon mutuamente en vez de buscar soluciones concretas.

"Se están pasando la responsabilidad de uno a otro", protestó y exigió la presencia del gobernador Omar Perotti: "Es hora de que asuman sus responsabilidades", había dicho el gremialista.

Luego del intento fallido de acercamiento, Brilloni afirmó que comprende el enojo del secretario general de los recolectores, pero considera que no tiene sentido desviarse del verdadero enemigo común: la delincuencia.