El gobernador Omar Perotti afirmó este martes que el gobierno provincial cuenta con "la plata y la decisión para comprar vacunas" pero advirtió que las operaciones para traer dosis al territorio provincial no son fáciles.

Además, el titular de la Casa Gris anticipó que "para octubre y septiembre seguramente hay" dosis disponible en el mercado, pero la intención de la Provincia es aportar al plan de vacunación en el corto plazo.

"Estamos en uno de los momentos más difíciles desde que arrancó la pandemia y algunos dicen que no es el peor", indicó el mandatario y advirtió que los meses de junio y julio serán muy complicados para Santa Fe pero remarcó que hay una "parte positiva" que es la esperanza de una significativa llegada de vacunas para acelerar el plan de vacunación.

Respecto a la negociación para conseguir vacunas contra el coronavirus, Perotti comentó: "Hace más de dos meses largo que estamos en gestiones porque tenemos la plata y la decisión para comprar".

La semana pasada, la Cámara de Diputados provincial convirtió en ley el proyecto que habilita al Ejecutivo provincial a comprar vacunas contra el covid-19 y utilizar las partidas presupuestarias que sean necesarias. Sobre esta normativa, el gobernador dijo: "La ley es un elemento oportuno que da tranquilidad en la compra".

Para llevar a cabo la adquisición de vacunas, el mandatario aclaró que Santa Fe "tiene organismos inscriptos para poder hacer la importación" pero indicó que "no hay vacunas para comprar y traerla a la provincia inmediatamente".

"Es un problema de seriedad en la operación y tiempos de entrega", señaló Perotti, en diálogo con LT10, y agregó: "Para octubre y septiembre seguramente hay, pero todos estamos buyscando lo que ayude a la estrategia de Nación que esta haciendo lo imposible para que le cumplan los contratos que firmó".

"No es una operación sencilla, hay que garantizar la calidad en origen de esa vacuna y la trazabilidad en el traslado a la Argentina. Hay intermediarios que ofrecen lo que no tienen y no dan la garantía para que ninguna de las provincias vaya a buscar", insistió el titular de la Casa Gris, y concluyó: "Es un proceso difícil pero la decisión está tomada, si tenemos margen de hacerlo, queremos sumar a la estrategia de Nación".