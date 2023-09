El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) demandó al Tribunal Electoral con un recurso de inconstitucionalidad que impugna su criterio de asignarle al partido Igualdad la última banca en disputa en las elecciones generales de la provincia. De fondo, esta pelea se traduce en que la autoridad electoral consideró que por los votos obtenidos le cabe asumir a Rubén Giustiniani como diputado reelecto, y no a Fabián Palo Oliver, tal como reclama su frente, el FAS.

Es que en la elección de Diputados, Igualdad (Giustiniani) obtuvo algo menos de 71.000 votos, y eso representa el 2,49% del padrón general. Y el decreto 9280, del año 1983, estipula que para acceder al reparto de escaños por sistema D'Hondt cada partido debe superar el 3% del padrón, es decir, unos 85.000 votos en Santa Fe.

Palo Oliver, que también fue por la reelección como tercer candidato en la lista del FAS detrás de Carlos Del Frade y Claudia Balagué, reclama que el Tribunal Electoral haga valer ese umbral del 3% del padrón e interpuso medida cautelar para que no se le entregue diploma a Giustiniani, en la previa de asunción como diputado hasta que el conflicto no quede resuelto. Eso ocurre generalmente en noviembre, antes de la asunción del 10 de diciembre.

Giustiniani, por su parte, considera que el decreto 9280 está perimido ("Se estableció en dictadura", apunta), y se remonta a una pelea similar de 2011, cuando él mismo acompañó el reclamo de Del Frade, que en ese momento veía peligrar su banca por haber obtenido 60 mil votos y quedar abajo del umbral del 3%. "En ese momento todos calificamos como un despojo la decisión del Tribunal. Ahora algunos cambiaron de opinión: los que no querían umbrales hoy los exigen", señaló.

"El Tribunal Electoral debe pronunciarse, pero no tiene tiempo. Iremos en queja a la Corte para que lo resuelva, y si no lo hace el día del juramento pediremos a la Cámara de Diputados que lo haga", trazó el diputado santotomesino que se considera discriminado de manera arbitraria por una maniobra que –sostuvo– el presidente de la Corte, Daniel Erbetta, se la anticipó por teléfono a Del Frade: que el decreto 9280 no sería tenido en cuenta para definir si el FAS metía el tercer diputado o si en cambio entraba el primero de Igualdad. Y Del Frade se valió de esa conversación para recusar al ministro y apartarlo de este diferendo. Algo que recalentó sobremanera el ámbito político en derredor de estos legisladores otrora aliados.

El escrito de 40 páginas acusa al Tribunal Electoral de arbitrariedad porque su inclinación por incluir a Giustiniani "no reúne condiciones mínimas necesarias acordes a la Constitución Provincial, ni ha respetado sus precedentes ni los de la Corte Suprema", recordó Palo Oliver.

De los 50 escaños a repoblar el 10 de diciembre, la mayoría automática de 28 los tiene el frente ganador, Unidos; y sigue Juntos Avancemos (10 bancas), Unite por la Libertad y la Dignidad (7), Viva la Libertad (2) y el de la discordia: 3 para el FAS, o 2 para este frente y 1 de Igualdad.

"La asignación de la banca de diputado al Sr. Rubén Héctor Giustiniani se presenta como un mero acto de voluntad del Dr. Daniel Aníbal Erbetta totalmente incompatible con el adecuado servicio de justicia que garantizan tanto las normas de la Constitución Nacional como Provincial", denuncia el planteo del FAS.