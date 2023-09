El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa (UxP), sostuvo que, "mientras muchos metían la cabeza debajo de la cama", él se hizo cargo de la cartera económica y se diferenció de "otros que quieren presidir la Argentina y se fueron en helicóptero", en referencia al radicalismo, de Juntos por el Cambio.

Además, definió a su competidor por La Libertad Avanza, Javier Milei, como "el que habla de dolarizar la economía sin tener el acuerdo con los dueños de los dólares".

"Que el presidente de la Cámara de Diputados tenga que hacerse cargo del Ministerio de Economía ampliado es consecuencia de errores, que claro que los hubo, pero la diferencia es que, mientras muchos metían la cabeza debajo de la cama, yo me hice cargo", destacó Massa en declaraciones al canal La Nación+.

Y agregó: "Me hice cargo de un país que hablaba de asamblea legislativa, de hiperinflación. Yo podría haberme quedado desde la presidencia de la Cámara de Diputados marcando las diferencias pero me hice cargo; no como otros que hoy quieren presidir la Argentina y se fueron en helicóptero".

Massa definió a Patricia Bullrich como "la ministra de seguridad de Carlos Melconian" y puntualizó que, junto con Milei, "son lo mismo porque hablan de las mismas cosas".

Al ser consultado sobre cómo armaría un eventual gabinete en caso de ser elegido presidente, Massa respondió: "Va a haber radicales ministros en mi gobierno y peronistas que hoy están en el PRO".