GOBERNADORES CONTRA MILEI

"Si Nación no entrega los recursos, Chubut no entregará su petróleo y su gas" Gobernadores de las provincias del Sur argentino le respondieron duramente al Gobierno nacional por la “retención ilegal de $13.500 millones” a la provincia chubutense, asegurando que no aceptan “patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias”.