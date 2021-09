El economista de ultraderecha Javier Milei chicaneó al legislador porteño Leandro Santoro, y éste le retrucó hasta dejarlo en off side, en un segmento de Telefé Noticias. Luego, siguieron el contrapunto por redes sociales.

El inefable candidato de La Libertad Avanza en la sección "Staff de candidatos", de esa señal porteña, tildó a Horacio Rodríguez Larreta de "zurdo de mierda", y luego arremetió contra Santoro, precandidato a diputado nacional del Frente de Todos para Ciudad de Buenos Aires: "Es un parásito del Estado", lanzó.

“Hola Leandro, ¿cómo estás? Tengo entendido que tenés 45 años y hacés política desde los 14. ¿Alguna vez en tu vida laburaste en el sector privado? ¿Sabés lo que es ganarse la vida sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio?, ¿O siempre fuiste un parásito del Estado que vivís de una fuente compulsiva de ingresos que se llaman impuestos? Es decir, que se pagan de manera coactiva”, le tiró Milei a postulante oficialista, quien debía responder al día siguiente, al pasar por esa sección del canal.

Santoro no la dejó pasar y este martes le contestó al despeinado libertario: “Él confunde militancia con el trabajo. Son dos cosas distintas, yo empecé a militar a los 13, a esa edad los nenes no trabajan, pero yo sí tuve que hacerlo. Mi mamá se separó de mi viejo, tuve una infancia muy dura con el marido de ella y desde los 13 tuve que acompañarla en un pequeño almacén; salía del cole, cortaba fiambre, rotaba las heladeras”, contó.

El legislador oficialista continuó con su historia: dijo que se fundió con "la hiperinflación de Menem” y explicó: “Yo vengo de la economía informal, de situación precaria, laburé con mi vieja, la peleé, salí para adelante, tuvimos una casa de artículos de limpieza -se me manchaba la ropa cuando hacía lavandina- se lo que es sufrir y tener que laburar”.

Luego armó con su madre una agencia de remises, estudió Ciencias Políticas y luego logró concursar un cargo en la Auditoría General de la Nación. “Nadie me me regaló nada, soy planta permanente ahí pero no cobro desde que soy legislador”, aclaró.

Santoro le dijo a Milei que "puede averiguar todo lo que estoy contando porque el tercer candidato a diputado de su lista, Oscar Zago, militaba conmigo en el radicalismo”. Y fue por más: “Milei también fue empleado público, fue empleado del Congreso en la gestión del general Antonio Domingo Bussi”.

“Si le hablás de libertad a los chicos por ahí no saben quién fue Bussi, fue gobernador de facto de la provincia de Tucumán, terminó condenando por violaciones a los derechos humanos, secuestró, mató, torturó, violó, se quedó con bienes y vidas de miles de argentinos”, sentenció. “Si le molestó quedarse encerrado durante la pandemia que me explique cómo puede ser que haya sido parte de eso”, agregó.

“No da hablar de la defensa de la libertad habiendo sido parte de eso”, remarcó Santoro, quien le pidió a Milei que “reflexione”: “Por estas formas de antagonismos irreductibles no vamos a ningún lado, metiéndole bronca y odio a los pibes no va a conseguir nada”.

La polémica siguió por redes, ya en el terreno de la chicana prosaica de Milei: “Decís que has trabajado en el sector privado laburando con tu mamá siendo chico ¿Acaso estás a favor del trabajo infantil? ¿Acaso tu mamá era una explotadora? Y pasado ello, pasaste a trabajar en el Estado... ahí no te importa que te paguen con el fruto de un robo”, dijo.

“Si opinás que trabajar en el Estado está bien –continuó Milei– parece un poco improcedente criticar a alguien que lo hizo, en especial si esa persona fue elegida por la voluntad del pueblo ¿Acaso se te pasa que Bussi llegó a la banca por votación? ¿Acaso renegás de la democracia?”, terminó.

A esto, Santoro dio por terminada la discusión: "Javier Milei, GAME OVER".