El Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anticipó este lunes que avanzará en un congelamiento de precios por cuatro meses para "tratar de estabilizar precios al consumidor en general, en un bloque de cuatro meses".

El programa de estabilización de precios de alimentos y productos de higiene tendría vigencia durante diciembre de este año y enero, febrero y marzo del próximo.

Además, el ex intendente de Tigre anunció que el Gobierno pondrá en marcha un sistema de control ciudadano de precios a través de una app para celulares. “Cada celular leerá el código de barras que tenga el paquete y le va a aparecer el precio que corresponde a ese producto. Si el comercio no cumple, habrá dos botones para denunciar que no está cumpliendo”, explicó el funcionario.

“Estamos avanzando en un programa para estabilizar los precios al consumidor en un bloque de cuatro meses, los más calientes en consumo, para que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y seguridad”, indicó el titular del Palacio de Hacienda, durante una entrevista por Radio El Destape.

El objetivo “es que en los temas de alimentos e higiene personal y en el hogar tenga ciertas certezas en los productos de consumo masivo”, remarcó Massa y precisó que durante ese tiempo habrá precios fijos en productos “que representan el 86 por ciento” del consumo masivo, mientras que “el resto tendrá un esquema de variación (de precios) mucho más moderada” que la actual.