Con actos y homenajes en distintas partes del país, organizaciones políticas, sindicales y sociales recordarán este miércoles la figura y el legado del expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse 12 años de su fallecimiento. En Rosario la ceremonia será este jueves desde las 18.30 en las Cuatro Plazas de Mendoza y Provincias Unidas, donde se encuentra ubicado el busto del ex presidente que fuera dañado en varias ocasiones.

El acto contará con la presencia del artista que realizó el busto, Freddy Sciarratta ya que se tiene previsto una restauración en los próximos meses.

Por otro lado, el Frente de Todos aglutinará a todas las expresiones del peronismo en un acto y choripaneada, el próximo sábado desde las 17 en el Sindicato de La Fraternidad de calle Crespo 163, donde habrá debate en comisiones de distintas temáticas, música en vivo y un cierre a puro humor de la mano de Rubio Peronista.

Actos en otras partes del país

En territorio bonaerense se preparan diversas actividades. En la sede del PJ de La Plata se realizará un encuentro de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, con el diputado provincial Walter Abarca, ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, y el ex diputado Carlos Kunkel. La convocatoria es a las 19 horas, bajo la consigna "Imitemos el ejemplo", y se inaugurará un mural del expresidente. Aunque no trascendieron detalles, el PJ bonaerense realizaría también un acto en La Plata.

En la sede de ATE Capital, en Carlos Calvo 1378, a las 15.30, está previsto un acto del que participarán el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el subsecretario de Obras Públicas, Edgardo Depetri; el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky; y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano. Para Yasky, a medida que pasa el tiempo "crece y se valora más la figura de Néstor Kirchner y el papel fundamental que jugó".

Desde otro rincón del Frente de Todos, la JP del Movimiento Evita participará de un acto en Río Gallegos, otro punto clave de los homenajes. Como ocurrió el año pasado, se espera que diferentes agrupaciones se movilicen hacia el mausoleo ubicado en el cementerio local. En la ciudad santacruceña se presentó la muestra fotográfica itinerante e interactiva "Néstor Kirchner, hombre de la Patria. El vicegobernador Eugenio Quiroga, al presentar la muestra, reflexionó que los 27 de octubre "conmemoramos la épica de un santacruceño que pudo coronar un proyecto y un sueño colectivo, desde el Sur, en el fondo de la Patria, siendo muy pocos, llegando no solamente a la Presidencia de la Nación sino también a ser un líder latinoamericano que puso en valor la política".

Entre los homenajes que comenzaron este miércoles fueron instalados un mural y un busto en el Museo Histórico 17 de Octubre, ubicado en la Quinta de San Vicente. Allí también se realizó una nueva presentación del libro Néstor. El hombre que cambió todo, escrito por Jorge "Topo" Devoto. Con la consigna "Néstor con Perón, el pueblo con Cristina", el encuentro contó con la presencia del ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, entre otros.