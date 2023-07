Luego de las medidas económicas resueltas para lograr un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión x la Patria, Sergio Massa, afirmó que el entendimiento con el organismo supranacional sirve para transitar lo que queda del año con la economía en calma.

Desde el equipo del ministro señalaron que los detalles estarán definidos esta semana. Se trata de un programa de trabajo para los próximos cinco meses, con lo cual, desde agosto hasta fin de año saca del medio la discusión con el Fondo en el medio de la campaña.

“Lo mejor que podemos hacer es tener nuestro propio programa exportador, nuestro propio régimen de consolidación de reservas, hacernos fuertes, pagarles y sacarlos del escenario de la política económica argentina, porque Argentina necesita tener un diseño soberano de su política económica para tener un diseño de largo plazo de política industrial, generación de empleo e inclusión”, explicó el titular de Hacienda.

Massa recordó, además, la actitud que la gestión de Mauricio Macri no tuvo en su momento, cuando recurrió al FMI y volvió a endeudar al país para, encima, permitir la fuga de esos capitales. “En los momentos en los que tenemos capacidad de acumulación, lo que se llama de vacas gordas, tenemos que aprender también a cuidar, ¿no? A fortalecer lo nuestro. Porque a lo mejor, si uno mira para atrás, uno de los problemas que tuvimos para enfrentar la sequía es que en algún momento en el que tuvimos volúmenes de importaciones fuertes y no teníamos pagos de deuda, pagamos deuda que por ahí no teníamos que haber pagado porque estábamos discutiendo acuerdos, o peor aún, regalamos demasiado en importaciones que no teníamos que haber regalado”, apretó.

El precandidato presidencial confirmó que habrá desembolsos en agosto y en noviembre. “El desembolso de agosto es un número importante. Claramente es un número que cubre largamente las expectativas y obligaciones que teníamos para este año. El acuerdo cubre, digamos, largamente las expectativas que había respecto de este año. No quiero especular con el número porque corresponde a quien va a hacer los desembolsos”, dijo.

En la misma línea, trazó un análisis de la coyuntura en la que logró colocar al país: “Tenés un Banco Central que no tiene en los vencimientos con el Fondo un dilema a la hora de tener que hacer los pagos, porque tenés los derechos de giro y entonces tenés menos presión sobre los dólares financieros que, de alguna manera, son los que influyen en parte de lo que es la remarcación de precios y en la vida cotidiana de la gente”.

“Pero –agregó– va a haber también posibilidad porque hasta noviembre no habrá una exigencia o una revisión del Fondo Monetario, la posibilidad de poder dar suma fija, de poder dar algún tipo de alivio”.

Massa afirmó: “No permito que el Fondo opine sobre las decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos. Desde el punto de vista de los objetivos fiscales, sí es cierto que lo que vamos a tener en el segundo semestre es mucha capacidad de dar respuesta a algunas cuestiones que hasta acá aparecían como temas pendientes de resolver”, señaló acerca de las demandas sociales emergentes y azuzadas por la inflación y el deterioro del salario.

“Es una noticia que le tiene que dar tranquilidad a la gente. Estamos en tema, estamos cuidando que la Argentina siga adelante con sus obligaciones. Al Fondo no nos lo encontramos en un chocolatín Jack; lo trajo Macri a la Argentina. El día que ganamos la elección sabíamos que era parte de la agenda que teníamos que enfrentar. Somos gobierno, lo tenemos que enfrentar y el 10 de diciembre, como presidente, voy a tener que seguir enfrentando hasta resolverlo el tema Fondo” concluyó.

El campo, un motor del crecimiento

El ministro Massa tuvo definiciones favorables a la posición del sector agropecuario en la economía nacional. “Ninguno de ustedes puede desconocer el momento que el programa con el Fondo y la sequía le imponen a la economía argentina y que exige que el trabajo que venimos haciendo de medidas de contexto tengan que ver con cuidar la estabilidad macroeconómica argentina y cuidar al sector productivo, un sector productivo tan importante”.