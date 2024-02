Luego de que la ley ómnibus volviera a foja cero, el presdiente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez sostuvo que esta situación “demuestra el fracaso de la estrategia legislativa que tomó el oficialismo”.

“Hizo todo mal”, explicó en Sí 98.9 y pasó a hacer un enumeración de lo que aconteció desde que presentaron el proyecto el 27 de diciembre. “Fue un proyecto imposible de abordar, quisieron meter todo en tres comisiones, no vino ningún padre de la criatura, ni el ministro de Economía Caputo, ni el Jefe de Gabinete Posse ni Federico Sturzenegger, no querían recibir la sociedad civil en las comisiones, sacaron un dictamen entre gallos y medianoche, 55 diputados firmaron sin saber qué firmaban, ocultaron 12 horas el dictamen, se juntaron en un departamento de Recoleta a hacerle cambios y no pudieron, estuvieron tres días cuál era el dictamen y los cambios. Y se llegó a esto”.

Además opinó sobre las acusaciones sin fundamentos del propio presidente y el resto de la dirigencia de La Libertad Avanza contra el resto de los políticos. “Eligieron el camino del macartismo y cuando uno elige ese camino termina herido con aquellos que tenía algún tipo de expectativa”, dijo y agregó: “Es un momento de tener frialdad, de mirar lo que hicieron mal, esperemos que tenga la madurez y grandeza el presidente sino se volverá a volver a ver estas situaciones”.

"Son tiempos de personalidad política y falta. Esto no es subirse a algún pony. La primera tendencia que veo es acusar de traidores, a decir cosas incongruentes. Hay que tener cuidado y les digo a las fuerzas democráticas del país que miren de cerca al Presidente", agregó.