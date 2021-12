La senadora de Juntos por el Cambio en Santa Fe, Carolina Losada, confirmó este martes que dio positivo de coronavirus. La legisladora había comenzado con síntomas el sábado pasado, luego de participar de un encuentro con todas las fuerzas que componen Juntos por el Cambio Santa Fe.

"Quiero contarles que ante un pequeño malestar en la garganta, el día sábado por la tarde y disfonía, me realice un test Covid y me dio positivo", comentó la ex periodista, a través de su cuenta de Twitter.

La aparición de los síntomas se dio el mismo día en el que Losada participó del encuentro de fin de año de Juntos por el Cambio Santa Fe junto a referentes de la provincia, como el diputado provincial Julián Galdeano, Anita Martínez, el edil Martín Rosúa y la diputada nacional Germana Figueroa Casas..