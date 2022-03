El gobierno provincial termino cediendo y al igual que hizo con los gremios ATE y UPCN, expuso a los docentes una propuesta salarial. Esta vez, subirá unos cuatro puntos hasta llegar al 46 por ciento en cuatro tramos mejorados. Con esta cifra, probablemente haya clima de aceptación .

Las reuniones con Amsafe y Sadop se enfriaron luego de la segunda tanda de paro confirmada que se realiza este martes y miércoles. "Ni lunes, ni martes nos llamaron. Por ahora no hubo oferta. No podemos hablar sobre lo que no conocemos. No sabemos si todo eso será ofrecido a los gremios docentes", sostuvo Roque Jaimes, secretario gremial de Amsafe provincial.

Vale recordar que la paritaria federal fue de 45,5%, un parámetro que la Provincia leyó distinto y ofreció en primera instancia un 41,7%. Sostuvo que el porcentaje federal sumaba un 5% que en Santa Fe ya se había dado en 2021. Ahora, la Provincia termina . "¿Por qué no se ofreció esto de entrada?, se preguntó Martín Lucero de Sadop, sindicato que nuclea a los docentes privados.