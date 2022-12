El intendente Pablo Javkin renovó este lunes su reclamo a los ejecutivos de Nación y Provincia para que le permitan decidir en la planificación de acciones sobre seguridad pública en Rosario. Lo hizo luego de que trascendiera los disparos de un hombre contra la sede de Televisión Litoral SA y el mensaje escrito dirigido a delincuentes presos de alto perfil como Esteban Alvarado y los hermanos Funes.

"Pasan, tiran y se van. Sin persecución, con impunidad. A donde sea, ya no les importa. Déjenme organizar las fuerzas en el territorio. Denle de una vez a Rosario las herramientas para defenderse", publicó el jefe municipal esta mañana en su cuenta personal de Twitter.

"Estoy en comunicación con el Presidente y con el Ministro de Seguridad, les pedí ayuda ante esta escalada. Le pido al Ministerio de Seguridad de la Provincia acciones concretas, tienen toda nuestra colaboración", agregó.

El titular de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, estuvo la semana pasada en Rosario pero afirmó que no está en su prioridad coordinar acciones con Javkin sino con el gobierno provincial.

"Nos tienen que ayudar a cortar estos ataques a vecinos en sus casas y calles, a medios de comunicación, a escuelas y centros barriales, a comercios, a la justicia… No quiero polémicas, quiero resultados. Quiero poder decidir dónde tienen que estar y qué tienen que hacer los que tienen armas para enfrentar a la mafia, que ya nos robó demasiadas vidas", replicó el intendente.

Luego en Radio Dos continuó su prédica: "No puede ser que seamos los pizarrones donde se mandan mensajes los narcotraficantes en relación a sus condiciones carcelarias. Es alevoso cómo se organizan los ataques desde la cárcel. Ya no basta con realizar detenciones si no hay control adentro y afuera".