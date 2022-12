El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró, este miércoles, que los homicidios que se cometieron en la ciudad "no son con civiles, son entre bandas" y culpó a "los gobiernos anteriores" por no enfrentar la violencia en Santa Fe.

El funcionario nacional visitó las instalaciones de la Agrupación Especial de Despliegue Rápido de la Gendarmería Nacional, ubicada en zona norte, y habló con la prensa sobre el nuevo récord de crímenes violentos que alcanzó Rosario.

"Nos comprometimos a un montón de cosas, que se cumplieron todas. Es un trabajo muy fino, participan las tres fuerzas federales y la Policía de Santa Fe; entendemos que no se puede hacer esto si no nos metemos en el territorio", indicó el titular de la cartera de Seguridad nacional, y remarcó que durante su gestión se alcazó a los 3 mil efectivos en Rosario, se realizaron 1900 procedimientos y hubo 1700 detenidos. "El trabajo que estamos haciendo es muy grande y estamos convencido que es lo que podemos hacer", agregó.

Respecto al récord de homicidios, Fernández señaló: "Los homicidios no son con civiles, son entre bandas". "Es una situación que se va a ir modificando cada día que vayamos avanzando un poquito más en los barrios", acotó.

En cuanto a la responsabilidad política por la ola de violencia en la región, el ministro dijo que "la culpa es de todos los gobiernos anteriores".

En tanto, el ex presidente de Quilmes elogió al ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi, y afirmó que "encontró todas respuestas" cada vez que lo consultó por una problemática de la provincia.

Por último, Fernández criticó al intendente de Rosario por no participar del trabajo conjunto con la Provincia, en materia de Seguridad, y aclaró: "A mí (Pablo) Javkin no me llama nunca, no me acuerdo cuándo hablé con él".