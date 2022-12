Un particular reclamo ciudadano se generó este jueves por la tarde cuando el reconocido abogado y exjuez Roberto Vázquez Ferreyra grabó un video en un tono en llamas acusando a los inspectores de la Municipalidad de Rosario de proceder erróneamente en un control vehicular y efectuarle la multa correspondiente.

El abogado subió el video a Twitter y rápidamente se extendió por los diferentes grupos de WhatsApp, sobre todo en los referidos a tribunales y el ambiente judicial, ya que Vázquez Ferreyra encabeza un reconocido estudio jurídico que, casualmente, se especializa en la materia de seguros y accidentes seguros, es docente en la facultad de Derecho de la UNR, y fue juez Civil y Comercial hasta 1998 tras una renuncia poco ortodoxa, según recoge la prensa de entonces.

"Hola todos me conocen, acá estamos en una ciudad con 270 asesinatos y me paran porque voy con el auto de mi hija y tengo tres tarjetas verdes, menos la del auto de mi hija. ¿Esta es la cuidad que queremos Pablito, vos me conoces, fui tu profesor? Tratá de cambiar, esto no va más en Rosario, esto se termina, es vergonzoso que me vengan a joder. Vengo de tomar exámenes en la facultad, paso por tribunales para ir a mi casa, y tengo todo: la patente, el seguro, pero falta la tarjeta verde. Es vergonzoso, mañana nos vemos en tribunales.

Luego aclaró en un tweet: "No me dejaron exhibir MI ARGENTINA. Mañana denuncia penal". Ya sobre la medianoche aclaró: "Reconozco que me puse muy nervioso. Es que yo tenía todo en regla. Solo que el inspector ignoraba las normas pero cualquiera puede equivocarse. Finalmente me han reconocido que Mi Argentina Es valido. Perdón por mi calentura. Pero tenia razón y actué en defensa de todos".