Giuliano: "La estrategia que hemos planteado es la unidad"

Durante entrevista radial y dentro del marco del congreso que se realizó el 10 de junio en el Estadio Arena Malvinas Argentinas con los principales referentes del Frente Renovador de todo el país, el titular de la cartera de Transporte se refirió al proceso electoral afirmando que “la posición más importante que plantea el Frente Renovador es la unidad”.

Giuliano remarcó: “Cada vez que el peronismo tuvo que continuar su obra de gobierno, llevó la unidad a elecciones, porque se ensambla el ejercicio del gobierno con el proceso electoral. Tenemos seis meses por delante en Argentina en los que nos toca todos los días tomar decisiones. Con lo cual, si llevamos adelante unas Paso interministerial, genera una incertidumbre que puede complicar la gobernabilidad y esto es lo que nosotros decimos”.

A su vez, el funcionario nacional agregó: “Nosotros ayer durante el Congreso no dimos ningún nombre propio, porque no es el problema si Massa sí, si Massa no. El tema es. ¿Cómo hacemos para resolver los problemas que tenemos cotidianamente? En Argentina se está debatiendo ante proyectos que son muy distintos. Por un lado, un grupo que dice que va a hacer más rápido lo que para nosotros hizo mal durante el 2015/19, que es el gobierno de Cambiemos. Y otro sector que está anclado en el siglo diecinueve. O sea, un concepto de libertad o de liberalismo ortodoxo que hoy está en los museos. Entonces, frente a esta coyuntura, es importante que nosotros demos certidumbre y fijemos un rumbo, que es el rumbo que fijó el gobierno, pero que fija también el futuro del gobierno y Sergio Massa es parte de eso”.

“La posición más importante que plantea el Frente Renovador es la unidad. Para que haya Paso tiene que haber proyectos disidentes, tiene que haber diferencias fuertes. Usted no va a una Paso si usted piensa parecido lo sobre lo que hay que hacer. Ahora, si de alguna manera se llega la Paso o si la Paso es inevitable, lo que ha dicho ayer el Frente Renovador, unánimemente, es que va a participar”, concluyó al respecto de las elecciones.

Por otra parte, el ministro Giuliano se refirió este domingo a la reunión que mantendrán los empresarios del transporte, con sectores gremiales y el Ministerio de Trabajo, confirmando que la cartera de Transporte Nacional convocó a las partes para llegar a un acuerdo.

“Mañana vamos a asistir a esa reunión porque nos parece muy importante no dejar al pasajero y a la pasajera en la calle. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, estamos trabajando con Sergio Massa en ese tema para concretar un acuerdo donde primero esté el usuario", afirmó.

En este sentido remarcó que “el subsidio no puede ser el único tema que se trate a la hora de discutir transporte, sino también de qué manera hacemos más efectivo, más eficiente y mejoramos una situación en donde nosotros vamos a estar presentes siempre y vamos a colaborar”.