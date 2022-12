Gisel Mahmud: "El escenario político de la provincia está más abierto que nunca"

Por Natasha Niz (Santa Fe Plus)

Gisel Mahmud es abogada, preside la Juventud del Partido Socialista a nivel nacional y es diputada en Santa Fe. Desde ese lugar, mantiene una postura muy crítica sobre el manejo del conflicto docente y en educación de los años de pospandemia, con fuertes críticas al desempeño del Ministerio de Educación y a "la falta de planificación a la hora de tomar decisiones".

El presupuesto para el próximo año fue otro de los debates principales de la Cámara de Diputados, donde reconoce que "los acuerdos llevados a cabo con otros sectores permitieron que se pueda aprobar". Marca las demoras en su ejecución, mencionando principalmente el caso de seguridad en la provincia.

La diputada integra cuatro comisiones de la Cámara, entre ellas la de "Género, mujeres y diversidad" que preside junto a Lucila de Ponti y desde donde se llevaron a cabo diferentes políticas públicas como la Ley de promocion del deporte femenino, que actualmente se encuentra con media sanción. "La idea es garantizar el deporte, independientemente si naciste mujer o varón, en cualquier pueblo de la provincia, y que los clubes puedan recibir más ayuda del Estado, junto a capacitaciones para cuerpos técnicos, entrenadores y directivos", dijo al respecto.

No brindó detalles en cuanto a candidatos para las próximas elecciones pero marcó que cualquier persona que pretenda ser gobernador o gobernadora, lo va a tener que hacer en acuerdo con un montón de partidos políticos y sectores: "Es una discusión importante y necesaria, hay que construir frentes electorales", expresó en relación al Frente de Frentes.

— Sobre la extensión de clases, ¿hay algun tipo de propuesta desde su sector? ¿Cuáles son sus primeras impresiones al respecto?

— Hemos hablado con docentes que plantean que el Ministerio de Educación no tiene registro de lo que implica para un montón de jóvenes y chicos esta extensión de horario. En muchos aspectos, como por ejemplo el calor sin las condiciones de infraestructura necesarias para poder estudiar, o las cinco semanas de paro docente. Son ejemplos concretos que dan cuenta de la repercusión de una medida por parte de un Ministerio que se encuentra alejado del territorio y de las escuelas, y que toma de manera permanentemente medidas sin consultar a los integrantes de la comunidad educativa.

Durante los tiempos de pandemia, el Ministerio sostuvo que estaban acomodando las escuelas e institutos, y preparando un proyecto pedagógico para la 'Escuela del Futuro'. Terminaron esos dos años y volvimos a las escuelas sin infraestructuras, sin inversión, con subejecución de presupuestos, con edificios que se caen a pedazos y que no están en condiciones para estudiar.

En el caso de la última circular, se decidió que los estudiantes que venían aprobando van a tener que cursar seminarios, talleres, o modulos de ESI, pero no queda claro cómo, ni para qué. Estudiantes que ya han aprobado y que deben cursar igual, pero el docente no sabe muy bien para qué, o qué contenidos darles a trabajar.

— Sobre la reciente aprobación del Presupuesto 2023 y la Ley Tributaria, ¿cuáles consideras que son los puntos centrales?

— Se pudo aprobar antes de que finalice el año tanto en Diputados como en Senadores. Es un presupuesto que contempla partidas muy importantes para muchos ministerios de la provincia. Nosotros volvemos a insistir en la importancia de que los presupuestos contemplen los recursos necesarios para reactivar la obra pública en Santa Fe, porque eso significa trabajo para santafesinos y santafesinas. Significa el crecimiento de nuestro sector productivo, educativo, económico en la provincia.

Hicimos también mucho hincapié en los presupuestos locales, porque sabemos que el primer gobierno de cercania es la Municipalidad, la Comuna, donde se absorben muchísimas responsabilidades.

Y queremos que se ejecute. Ya hace dos años que estamos aprobando presupuestos millonarios y con el correr de los meses nos encontramos con subjecuciones presupuestarias de casi la mayoría de sus montos. Denunciamos durante todo este año que al mes de mayo, por ejemplo, el Gobierno solamente había ejecutado 4% del presupuesto de seguridad, algo que se planteó durante la audiencia por la ejecución del presupuesto.

— ¿Cómo ve el panorama electoral de su espacio? ¿Tienen algun candidato pensado?

— No estamos en campaña en este momento. Estamos pensando en cerrar el 2022 de la mejor manera y llegar al 2023 en varios otros aspectos, porque no todo está atravesado por la agenda electoral. Por el contrario, creemos que pensar solo en las elecciones es una de las razones por las que la gente suele estar muy descontenta de "la política" y no se termina de sentir representada por una fuerza partidaria.

Si la oposición logra constituir una herramienta electoral para Santa Fe tiene que ser con el socialismo, y creemos que tenemos figuras que pueden encabezar un proceso de protagonismo el año que viene. Vamos a salir a competir, nos estamos preparando para competir.

— En este panorama, ¿el Frente de Frentes, podría ser una herramienta?

— Si, creo que hoy el escenario político de la provincia de Santa Fe está más abierto que nunca, porque no estamos acostumbrados a que nadie sepa quién va a ser el próximo gobernador. Nadie puede arrogarse una representación mayoritaria en la provincia, cualquier persona que pretenda ser gobernador o gobernadora lo va a tener que hacer en acuerdo con un montón de partidos políticos y sectores. Lo mismo debería pasar a nivel nacional.

La discusión de los frentes electorales es una discusión importante y necesaria que debe construirse en base a acuerdos políticos, programas y coincidencias, no solamente en base a ganar elecciones y haciendo un rejunte electoral.

— Comentanos sobre tu trabajo en la Cámara de Diputados en la comisión de "Género, mujeres y diversidad"

— Durante todo el año trabajamos en cada una de las regiones de la provincia donde nos reunimos con organizaciones sociales, con movimientos, con colectivos, con las áreas de gobierno de cada territorio, con la fiscalias del Ministerio Público de la Acusación que es un puente entre los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial.

Logramos poner en agenda muchos temas, trabajamos en una Ley de promoción para el deporte femenino, para poder garantizar que independientemente si naciste mujer o varón y te gusta un deporte, en cualquier pueblo de la provincia, lo puedas practicar en igualdad de condiciones. Que los clubes reciban más ayuda del Estado para poder desarrollar las disciplinas femeninas y que las mujeres tengan otro acompañamiento. Que los cuerpos técnicos y directivos de entrenadores puedan recibir capacitaciones del Estado porque sabemos que hay mucha necesidad al respecto.