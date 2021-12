“Esto empezó a ponerse en evidencia a partir del crecimiento de la violencia letal en la ciudad de Rosario, estas relaciones promiscuas entre los integrantes de la administración de justicia con los integrantes del hampa y la policía nunca fueron tomadas seriamente”, explicó Gabriel Ganón, abogado y ex defensor general de Santa Fe, al examinar las peripecias de la Justicia santafesina, la violencia urbana en Rosario y la connivencia entre actores judiciales, políticos y delincuenciales. Para quien supo ser un dolor de cabeza para la última gestión del Frente Progresista, esta situación no difiere mucho de lo que planteaba desde la función pública.

Para Ganón todas esas cuestiones que ahora están saliendo con mucha mayor crudeza y realismo sobre la superficie y que han puesto mucho más en jaque la institucionalidad santafesina “está tocado y cruzado por las afiliaciones que tienen los integrantes de este poder a cierto sector político”.

Al aire con Leo Ricciardino en Sí 98.9, el letrado recordó que uno de los casos que marcó con fuego esta forma de impartir justicia y politizarla fue con “el súper juez Vienna que hacía aparecer a señor Luis Paz como un ejemplo en la sociedad en la lucha de justicia por su hijo (Martín “Fantasma” Paz) y resultó condenado por narcotráfico, no es una casualidad, la administración de justicia directamente involucrada en una pelea entre grupos dedicados al delito”.

Allanamiento en el Ministerio

En tanto, sobre los allanamientos que se llevaron a cabo en los últimos días de noviembre a las sedes Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad de la provincia dijo que “son campañas políticas no trasparentadas”, y agregó: “Igual creo que todo es más grotesco aún, repito lo que está pasando es que la administración de justicia está tomando partido y nadie lo quiere resolver, por eso es que ahora todas las decisiones que van tomando los fiscales van por el borde, como es este allanamiento sin orden de allanamiento y sin testigos. La verdad que es todo un berenjenal horroroso”.

El ex defensor apuntó también a las prácticas y costumbre en la justicia y argumentó que se trata de un poder del Estado que no le rinde nunca cuentas a la sociedad, porque no trasparenta su patrimonio y tampoco se someten a elecciones, son perpetuos y cobran sueldos altísimos. “El Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario tiene la tasa más baja de esclarecimiento de homicidios de toda la argentina y esos fiscales que no descifran los homicidios, pierden los casos y no pagan nada por eso y ni hablar de las tropelías que cometieron Edery y Schiappa Pietra que son similares a las del exjuez Vienna”, adujo.

El MPA no se depura

Ponce Asahad y Serjal son dos casos emblemáticos de la corrupción en la Justicia, pero para Ganón son solo un mascarón de proa ya que esa es una práctica común en la Justicia. “Las tropelías que ellos cometieron las siguen haciendo otros fiscales, nadie puede creer que un tipo como Peiti que tenía más de 400 casinos ubicados por toda la provincia de Santa Fe, solamente arreglaba con los fiscales de Rosario y no arreglaba con fiscales de otras partes”, dudó.

“Estos dos fiscales (Edery y Schiappa Pietra) apuntan contra el senador Traferri, pero Peiti también mencionó a los senadores Lisandro Enrico, Hugo Rasetto y dos altísimos jefes policiales: Daniel Corbellini y Almada, sobre estos ejes la investigación no avanza, y uno se pregunta, ¿si avanza para un lado es por qué tiene una camiseta política o por qué los fiscales también están utilizando una casaca política?, por eso para un lado van y para el otro no”.

Y citó para cerrar otro caso emblemático de incierta procedencia en la práctica judicial: “Ni hablar del escándalo de Ema Pimpi Sandoval que estaba alquilando la casa de un juez Oscar Raúl Puccinelli de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y el fiscal que avaló la concesión de ese arresto domiciliario (Spelta) sigue sin pagar las consecuencias, lo hizo con Ema Pimpi cuando en otros casos no lo hace”.

