Este viernes por la tarde la ex concejala del PRO Renata Ghilotti respaldó a través de su cuenta de twitter los dichos de la legisladora provincial, Amalia Granata, quien acusó al gobierno nacional de montar una “pantomima” luego del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ghilotti citó un audio radial en el que Granata le respondió a su par legislativo, Leandro Busatto, quien impulsó su desafuero por los aberrantes dichos. “Te banco fuerte Amalia. Libertad de expresión se llama. Beso grande”, escribió la ex concejala para acompañar el audio.

Durante la entrevista radial que citó Ghilotti, Granata cruzó a Leandro Busatto y dijo: “Me gustaría que me llame y me lo diga, ahora, si no se anima y quiere hacerlo mediático para lanzar su candidatura a gobernador, estamos hablando de otra instancia”.

Antes de finalizar la entrevista, el conductor del programa intentó cruzarlos al aire, pero Busatto desestimó esa posibilidad. Ante esta postura, la diputada provincial manifestó: “Le vamos a regalar un par de pantalones a Kiko”.