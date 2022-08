La política enamora, y los senadores nacionales Luis Naidenoff y Carolina Losada (49) son una muestra de esto. Los legisladores, que hace algunos meses comenzaron una relación, anunciaron este miércoles que se casarán.

“Estábamos hablando y me dijo que se quería casar. ‘Ah, bueno’, le dije yo. ‘¿Vos también te querés casar?’, me preguntó. Y le contesté que no me estaba preguntando a mí. ‘¿No te tenés que arrodillar para eso?’, le dije. Y él se rió, se arrodilló y me propuso casamiento. Claro que le dije que sí”, indicó la rosarina en diálogo con TN.

“Creo que la situación es tan compleja que tampoco queremos mezclar y confundir un sentimiento muy sano y muy lindo para nosotros con algún tipo de especulación cuando la gente está tan golpeada. El mensaje quizás sea que hay que vivir con intensidad. Se siente de corazón y cuidamos este espacio”, reflexionó luego el legislador.

Ambos confirmaron en julio que mantienen una relación y se mostraron juntos por primera vez en la exposición Rural de Palermo. “Ella se va a casar conmigo, pero todavía no lo sabe”, había dicho el senador durante un encuentro con su actual pareja y otros dirigentes políticos, meses después de que los vieran por primera vez juntos en una foto que era netamente política.

La ex periodista se separó en diciembre pasado, después de 17 años de pareja, y el legislador formoseño enviudó en 2018 tras un trágico accidente doméstico en el que también murió su hijo adolescente.