El Concejo aprobó en la sesión de este jueves un pedido de la concejala peronista, Norma López, donde se le solicita al Municipio la apertura en los distritos de un espacio de memoria para las personas que fallecieron como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

El proyecto contempla el emplazamiento de seis espacios de memoria, donde se plantarán árboles como símbolos de la perdurabilidad de la vida y la memoria de los fallecidos, además la construcción de pequeños monolitos con placas que llevarán inscriptas, a modo de sugerencia frases de reconocidos poetas rosarinos.

Los lugares espacios públicos sugeridos

En la zona norte (Plaza Alberdi) con la leyenda: “En memoria de las rosarinas y rosarinos fallecidos durante la pandemia. Rosario, 2020 - 2021. “El hombre/ es una ausencia/ que sucede/ a la par del hombre, /aunque hay momentos/ en que todos lloramos/ las mismas lágrimas” (Héctor Berenguer).

En zona sur (Parque del Mercado): “En memoria de las rosarinas y rosarinos fallecidos durante la pandemia. Rosario, 2020 - 2021". “La imagen/ se despereza de la luz/ y funda la memoria” (Beatriz Vallejos).

En zona Centro (Parque del Monumento Nacional a la bandera): “En memoria de las rosarinas y rosarinos fallecidos durante la pandemia. Rosario, 2020 - 2021". "Van a ser los días esos barcos/ de luz que una vez pude escribir/ y la alegría que hemos olvidado/ volviendo por los huesos a subir” (Jorge Fandermole).

En la zona Oeste (Cuatro Plazas): “En memoria de las rosarinas y rosarinos fallecidos durante la pandemia. Rosario, 2020 - 2021". “Y supe entonces que somos hasta el fin, / de cabo a rabo como las especies, / las rocas, las estrellas/ y el espacio entre todas esas cosas; / el tiempo de una vida nos contiene: / los otros son el marco, / la memoria.” (Beatriz Vignoli).

Zona Sudoeste (Centro Municipal de Distrito): “En memoria de las rosarinas y rosarinos fallecidos durante la pandemia. Rosario, 2020 - 2021". “…y uniré las puntas de un mismo lazo,/ y me iré tranquilo, me iré despacio, /y te daré todo y me darás algo,/algo que me alivie un poco más...”(Fito Páez).

Zona Noroeste (Centro Municipal de Distrito): “En memoria de las rosarinas y rosarinos fallecidos durante la pandemia. Rosario, 2020 - 2021". "Duérmase mi amor/ que entre tus sueños/ se viene el futuro/ duérmase mi amor/ querer cambiar el mundo/ va a ser duro/ Por favor! Inténtalo/ no te canses nunca/ yo mientras tanto seguiré/ intentando este camino por los dos” (Lalo de los Santos).