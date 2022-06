La Reforma Constitucional ya tiene sus primeros titubeos. Por más que haya ocho proyectos para convocar a la Asamblea Constituyente y modificar la carta magna provincial que data desde 1962, hay dos fuerzas que no se convencen y dicen que no es momento. A la ya declarada negativa de la UCR de sumarse a la espuma reformista, ahora el presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera, le bajó el precio.

“Los plazos de la reforma son los del consenso, pero si no hay consenso se complica. Si el radicalismo dice que no, va a ser muy difícil avanzar en este tema”, sostuvo Olivera a Rosario12 y opinó que “éste no es el tiempo” por más que en el plenario del PJ del pasado fin de semana se ratificó la vocación reformista.

Sin embargo, el comité provincial de la UCR insiste en que no es el momento político para avanzar con el tema. En el medio hay un juego de intereses donde el socialismo busca centralidad con un tema que porta con facilidad.

Ante el rechazo, Olivera le bajó el tono a la posibilidad de un acuerdo político. “La posición del PJ es trabajar por la reforma. Lo hemos dicho siempre: somos reformistas. Pero los plazos de la reforma son los del consenso” y sin aval de la UCR “va a ser muy difícil avanzar en este tema”, explicó.