El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se refirió este sábado a la marcha de ruralistas en Plaza de Mayo y recordó que desde el gobierno nacional no evalúan una suba de retenciones. "Si hay un reclamo que tenga que ser atendido, se hará", dijo y agregó que el trabajo con las entidades agropecuarias "es permanente".

En este sentido, Domínguez subrayó: "A través de las cuatro entidades y del Consejo Federal de Ministros de todas las provincias tenemos un mecanismo de trabajo permanente y ya he dicho hasta el cansancio que las retenciones no se van a aumentar".

Al mismo tiempo, el titular de Agricultura, aprovechó para defender al sector rural de un posible aumento en gravámenes que pretende implementar el gobierno y aseguró: "El productor argentino no captó la renta inesperada, porque vendió su producción a precios preguerra y tiene que abordar la próxima cosecha con un aumento del costo de los fertilizantes del 60%" .

Por su parte, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Contigiani, planteó la necesidad de "trabajar para el bien común y no para la división y la confrontación", en referencia a la movilización de productores autoconvocados a Capital Federal.

En su habitual conferencia semanal, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, también se manifestó sobre el acto y deslizó: "Acá no hubo suba de retenciones y la verdad es que están marchando por las dudas. Están marchando contra un proyecto que no conocen, que imaginan que puede suceder, por lo que no tenemos ninguna duda de que es una marcha absolutamente política que tiene que ver con defender otros intereses y no los legítimos derechos del campo que tienen que defender los productores".