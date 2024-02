Un día sí, un día no. A pesar de las declaraciones sobre que el Gobierno nacional no volvería a enviar la Ley de Bases al Congreso de la Nación, los mismos diputados de La Libertad Avanza ahora confirmaron que se está evaluando la posibilidad de volver a intentarlo.

Tras el fracaso de lo que fue la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación, tanto los legisladores libertarios como el propio Gobierno de Javier Milei habían declarado que no necesitaban del Congreso para gobernar, y que por ello no volverían a enviar el proyecto.

Sin embargo, el presidente del bloque en diputados, Oscar Zago, reveló que hubo un cambio de parecer y que se está evaluando la posibilidad de volver a intentar, pero de una forma distinta.

Específicamente, este nuevo giro se trataría de fragmentar la ley original en tres o cuatro ejes temáticos específicos.

"Primero vamos a evaluar. Tenemos distintos temas de seguridad, justicia, educación y cultura. Se puede mandar de vuelta la ley o dividir en tres o cuatro leyes distintas. También se baraja hacer leyes más pequeñas para poder evaluar y discutir en distintas comisiones y avanzar", dijo Zago en una entrevista con Radio Rivadavia.

Mientras tanto, lo único cierto es que hasta que no vuelva Javier Milei de su gira por Europa no se avanzará en ninguna de las opciones que baraja por el momento su equipo en Argentina.

Además, en la entrevista, el presidente del bloque libertario de diputados volvió a confirmar que la decisión de que el proyecto vuelva a ser tratado en comisión se debió a una confusión suya.

"Yo me confundí en un momento que dije 'no, por el articulo no, en lo general', pero bueno, era volver a foja cero, que vuelva a comisión y la comisión volverá a sacar un dictamen, votar en mayoría y después artículo por artículo", dijo. Desde Israel, Milei ordenó inmediatamente retirar la ley luego de esa secuencia.