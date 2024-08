El homicidio de Susana Beatriz Montoya (74), viuda de un policía desaparecido durante la dictadura militar, conmociona al país. El hecho, cometido el pasado viernes mientras la mujer se encontraba en su vivienda en la ciudad de Córdoba, vuelve a despertar los peores fantasma en un sistema democrático puesto en jaque desde discursos oficiales y acciones que legitiman una avanzada negacionista. En la casa, tras apuñalarla varias veces, dejaron pintado sobre una pared con lápiz labial “Ahora vamos por tu hijo. Los vamos a matar a todos. #Policía”.

En un comunicado, desde los organismos de DDHH de Córdoba aseguraron que se encontraban "consternados, preocupados y ocupados, por el violento asesinato de la madre de un compañero de H.I.J.O.S Córdoba, ocurrida este último viernes y las amenazas que cobardemente dejaron, dirigidas a toda su familia, donde firmaba ´#Policía#´”.

Susana Beatriz Montoya fue la esposa de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario de la Policía de Córdoba que militaba en el ERP y tenía 37 años cuando fue secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico militar en septiembre de 1979. La amenaza, afirman desde los organizamos de DDHH, va dirigida particularmente contra Fernando, hijo de Susana y Ricardo, y militante activo de H.I.J.O.S. Córdoba.

En diálogo con RosarioPlus desde H.I.J.O.S Córdoba, contaron los detalles de un hecho que los tiene en vilo desde hace tres días. “No paramos de recibir apoyo y llamadas de todas partes del país e internacionales también, ya sea para dar notas sobre lo que sucedió o para brindarnos su apoyo”, comentó Emilio Pihen, militante de la agrupación.

La hipótesis que sostienen desde la agrupación es que el asesinato y las amenazas responden “a grupos ligados a lo más rancio de la Policía de Córdoba”. “Fernando, fue querellante en la causa Albareda, que fue el segundo juicio por delitos de lesa humanidad celebrado en la provincia y que tuvo una amplia repercusión, además, por ser el primero en el que se juzgaron a miembros de la policía de córdoba”, detalló.

“En el juicio celebrado en 2009, en que nosotros como agrupación también nos presentamos como querellantes junto a Fernando, se saca a la luz el funcionamiento del departamento de información 2, que funcionaba en el Cabildo Histórico de Córdoba -hoy sitio de memoria-”, afirmaron desde la agruación y vincularon estos hechos con un posible revanchismo de esos sectores, balentonados con el clima de época.

El escritor Mariano Sarabia utilizó la metáfora de La sombra azúl para referirse al accionar de la Policía de Córdoba durante la última dictadura militar y su proyección en el presente. Aún hoy, tras cuarenta años de democracia, esa sombra se extiende y genera efectos y operaciones que inquietan. “Los nombres que se enjuician en el 2009, son mandos medios o altos de la fuerza de seguridad que llegaron a destacarse durante las décadas del 80 y 90. El juicio los saca de la vida pública y los pone tras las rejas”, amplió.

“Hay un clima de época en que los discursos de odio circulan y habilitan acciones. Este fin de semana se ha traspasado todo límite y muestran que están dispuestos a cumplir las amenazas que propician. No son sólo palabras y no es el primer hecho con el que nos enfrentamos”, sumó Emilio. “La impunidad, generar más impunidad. Si no hay un esclarecimiento pronto de estos hechos se entra en una zona peligrosa. Todos se van a sentir habilitados a actuar porque ven que no hay represalias”, advirtió.

Desde H.I.J.O.S. Rosario manifestaron su absoluto apoyo a sus compañeros de Córdoba y recordaron que también en la ciudad hay un caso de amenaza, aún no esclarecidas, contra una militante. “En la ciudad tuvimos durante el mes de mayo la amenaza contra Natalia Moyano, aún no hay esclarecimientos sobre el hecho”, subrayó Tomás Labrador militante de la agrupación rosarina.

El pasado mes de abril Natalia, abogada también querellante en causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura recibió una nota en su casa, a su nombre, en la que la instaban a "rajarse a tiempo". El hecho sigue sin esclarecimientos.

El 16 de agosto la grupación H.I.J.O.S. Rosario realizará un encuentro en La Toma en el que justamente se abordará los discursos negacionistas que hoy circulan y las licencias que pareciera brindar el gobierno nacional para desacreditar, amedrentar y atacar políticas de Derechos Humanos, programas y hasta militantes.