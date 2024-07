La decisión del Gobierno nacional de elevar los subsidios al transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a $180.000.000.000 mientras los mantiene en $0 para el Interior despertó una enorme polémica en todos los sectores políticos de las provincias.

Luego de las declaraciones del intendente rosarino Pablo Javkin, criticando fuertemente la medida y la profundización de esta desigualdad, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, también se expresó de una forma muy crítica.

En diálogo con la Sí 98.9, la concejala calificó de “ridícula” la determinación, y aseguró que “nunca fue tan cierto que el Interior está subsidiando de una manera completa a quienes tienen el privilegio de tener otras tarifas gracias a que viven en Capital Federal y alrededores”, y que “es todo gracias a un Gobierno nacional al que evidentemente le importa cero el Interior”.

La presidenta del Recinto pidió que todos los diputados y senadores nacionales por la provincia de Santa Fe se reúnan, y destacó que algunos legisladores como Mónica Fein o Eduardo Toniolli siempre fueron defensores de la federalización de los recursos, sin importar el gobierno de turno. “En eso los rosarinos somos primero rosarinos, y después miembros de un partido político”, señaló.

En esa línea, recordó que si bien “nadie niega que (en Buenos Aires) son el mayor porcentaje de la población”, el resto “existimos, y no podemos resolver que un impuesto que pagamos todos los rosarinos y las rosarinas cuando cargamos combustible, que va a Nación, no vuelva ni siquiera en los porcentajes que fueron pactados entre Nación y Provincia”, asegurando que “eso es incumplimiento del presupuesto” y “de pactos”.

Así también, recordó que actualmente se está con un presupuesto reconducido, por lo que tampoco pueden hacer valer alguna cifra que haya estado planteada en una actualización presupuestaria porque no hubo ninguna.

Consultada por si esta nueva desigual medida y el aumento de combustibles pueden tener un impacto en el precio del boleto en Rosario, Schmuck lo desestimó diciendo que “por lo menos no es lo que pretende el intendente” y que eso es “lo que ha manifestado, aguantar un poco más”.

No obstante, sí aclaró que “hay un acuerdo entre provincias y siempre está esa posibilidad”, pero luego remarcó: “La verdad es que no podemos seguir todo el tiempo tratando de que este costo lo paguen los usuarios, pero es lo que está logrando el presidente con esta decisión, sinceramente. Es como si no importáramos los que no vivimos allí. La verdad que es una discriminación grosera, absoluta”.

Mientras a Capital Federal y todo el AMBA se le incrementarán en $20.000.000.000 los subsidios para que puedan sostener el boleto de colectivo a $270, en otras de las principales ciudades del país como Rosario y Córdoba la tarifa ya es de $940 y no llega ni un solo peso de Nación.