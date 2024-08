El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, salió al cruce de intendentes de todo el país, incluido Pablo Javkin, quienes denunciaron más discriminación de la administración central a la hora de repartir recursos nacionales y negó que haya decisiones oficiales al respecto.

“La verdad que estamos muy sorprendidos porque no ha habido ninguna decisión, ninguna norma que hayamos dictado. Con lo cual, la verdad que funcionarios del nivel de un intendente hagan declaraciones simplemente por trascendidos periodísticos, dando por sentado un hecho que no existe. No hemos dictado ninguna resolución disponiendo aumentos de subsidios para Amba”, señaló.

A su vez, agregó: "Nosotros lo que sí hacemos es seguir trabajando para incrementar los lugares donde se implementa la tarjeta SUBE, que tiene el beneficio directamente al usuario, que es el subsidio a la demanda. No seguir engordando empresas para que hagan uso del subsidio que no es justamente el necesario para cada uno de los sistemas. Entonces nosotros lo que sí queremos es fortalecer el beneficio que le llega directamente al usuario del transporte público de pasajeros a lo largo y a lo ancho del país".

La versión que trascendió el miércoles y que hizo estallar a los intendentes, indicaba que mientras a Capital Federal y todo el AMBA se le incrementarían en $20.000.000.000 los subsidios para que puedan sostener el boleto de colectivo a $270, en otras de las principales ciudades del país como Rosario y Córdoba donde la tarifa ya es de $940 no llegaría ni un solo peso de Nación.

Además de rectificar esta versión, el funcionario nacional aclaró: “Nosotros, desde que llegamos a la Secretaría de Transporte de la Nación, hemos incrementado el pasaje del AMBA como no se hizo en los últimos 20 años. Hemos logrado el descongelamiento inmediatamente al asumir y luego dimos el salto grande donde ya hemos equiparado ahí en ese momento a las tarifas que se pagaban en el interior del país”.