– ¿Cómo fue la definición de ir con Roberto Sukerman en la lista de convencional constituyente?

– Fernanda Gigliani: Primero que con Roberto tenemos un camino construido políticamente, nuestra primera experiencia electoral fue en el 2011 y siempre fue nuestro candidato a intendente. Y en segundo lugar, la realidad es que para poder armar una lista de constituyentes, se supone que uno tiene que discutir primero un programa, discutir ideas de lo que proyecta en esa futura constitución. Roberto es el único de todos los candidatos que encabezan las listas a convencionales constituyentes que es constitucionalista. Es decir, que sabe de lo que está hablando, tiene 30 años de trayectoria como docente en la UNR de derecho dando derecho constitucional. Y como plus ocupó distintos lugares: concejal, secretario de de gobierno de la provincia, fue Ministerio de Trabajo y también ocupó lugares en Nación. Fue director de ANSES. Esa experiencia en gestión y haber podido recorrer todo el territorio de la provincia de Santa Fe le permite conocer todas las realidades y poder conjugar con el conocimiento que le otorgó la academia este y la docencia durante todos estos años.

– ¿Costó la decisión de no ir con el peronismo?

– FG: Y sí. Pero entiendo que el peronismo no se dio ese debate de discutir sobre un programa, solamente eligieron o negociaron candidatos. Hay actores con los cuales nosotros nunca tuvimos nada que ver y no queremos tener nada que ver tampoco. Siempre la verdad que nosotros ideológicamente, Iniciativa Popular en particular, somos socialistas y siempre tuvimos la coherencia de ir con nuestros aliados naturales que es el el partido justicialista. Pero bueno, son momentos, son circunstancias, yo creo que en todo caso las explicaciones la tienen que dar los otros, ¿no? No nosotros.

– Para entrar ya en el debate que enfrentará la provincia, ¿qué pensas de la reforma constitucional que se avecina?

– FG: Es una oportunidad histórica, imaginate que una constitución no se toca cada año. De hecho hace 63 años que tenemos la última reforma de la Constitución. Esto entusiasma. Pero a la vez a mí me sabe a poco la reforma que vamos a llevar adelante. Podríamos haber discutido qué hacer con el Senado y otras tantas cosas que quedaron fuera de la ley de necesidad de la reforma que encorseta el debate. Pero dentro de eso te diría que hay un acuerdo unánime en ciertos aspectos que darán calidad institucional a la provincia. Uno es el de limitar las reelecciones en todos los cargos legislativos. Eso le hace bien al estado, le hace bien a la política y va a generar naturalmente una renovación política. Hoy tenés senadores que hace 30 años que están sentados en una banca y que por el poder que tienen en sus propios territorios se siguen sosteniendo. Entonces, limitar los mandatos obliga a la política a una renovación permanente. Así que en eso creo que hay un hay un acuerdo mayoritario y veo como algo algo positivo.

– Otro de los temas que se debatirán, uno es la utonomía municial ¿Cuál es su postura?

– FG: Siempre que se habló de reforma constitucional se habló de la reelección del gobernador y se habló de la autonomía municipal. Para Rosario va a ser muy importante, nosotros estamos a favor, pero también hay que evaluar cuál es el contenido y el alcance de esa autonomía municipal. Algunos van a creer que solamente la autonomía implica la posibilidad de cobrar impuestos y la realidad es que es mucho más amplia y puede permitir si es profunda tomar otro tipo de decisiones que no se limiten a una cuestión impositiva o de poder de policía.

– Y pasando al último, ya que lo mencionaste ¿cuál es tu mirada sobre la reelección del gobernador?

– FG: Yo creo que es razonable pensar en la reelección del gobernador. En todo caso, era raro que todos los cargos desde el más pequeño que es el de concejal hasta el senador departamental y diputados provinciales puedan ser reelegidos indefinidamente y no el gobernador. Sí me parece raro que sea el propio gobernador el que encabece una lista, a la par que es quien tiene mayor responsabilidad de divulgar y socializar a la sociedad, qué es lo que realmente se va a discutir, algo que de hecho no está haciendo. Gran parte de los santafesinos no saben que el 13 de abril se va a votar constituyente y que a diferencia de concejales, no es una primaria. Estas omisiones no son casuales y muestra que el gobernado únicamente preocupado por su propia reelección.