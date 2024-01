Tras la asunción de Javier Milei como presidente y su decisión de suspender la obra pública en todo el país, se corre seriamente el riesgo de continuar y finalizar algunas obras emblemáticas que se venían realizando en la ciudad de Rosario de un tiempo a esta parte, advirtió el concejal Lisandro Cavatorta.

“Hay muchas obras cuya suspensión nos afecta a los rosarinos directamente, que en su momento reclamábamos con Bótelos y luego gestionamos desde el Concejo. Habíamos logrado avanzar con las primeras etapas del fortalecimiento del puente Molino Blanco, que une a dos de las tres ciudades más importantes de la provincia, como Rosario y Villa Gobernador Gálvez. También avanzamos con el acueducto Gran Rosario, que le tendría que llevar agua a más de 500 mil personas del sur provincial. Es inadmisible que se paren ahora” reclamó el presidente del bloque Justicialista en el parlamento local.

En una de las primeras entrevistas que brindó el actual presidente de la Nación, anticipó que se suspenderían todas las obras públicas de infraestructura que demanden fondos del Gobierno Nacional. Al mismo tiempo, solicitó a los funcionarios políticos de las Provincias y municipios que busquen alternativas de financiamiento para llevarlas a cabo. “Nosotros no tenemos plata, con lo cual esas obras pueden ser entregadas a empresas privadas y que ellas las terminen” manifestó Javier Milei.

“Son obras muy importantes que tienen que ver con el rol del Estado interviniendo en necesidades concretas que pide la gente y que no se traducen en un negocio o lucro para nadie. ¿A qué empresa le va a interesar hacer una obra para detener la erosión y corrimiento de las cascadas? A no ser que pongan un peaje arriba del puente y que nos cobren a los vecinos de Rosario y Villa Gobernador Gálvez…” resaltó Cavatorta.

Según manifestó el edil que conduce el Peronismo en el Concejo Municipal de Rosario, resultaría más que importante continuar con las obras en las Cascadas del Saladillo porque sin la segunda etapa, la primera carecería de sentido.

Sobre esto, Cavatorta afirmó que “esta semana estuvimos en las cascadas del Saladillo y pudimos comprobar la paralización total de los trabajos que se venían haciendo. Está finalizada la primera etapa del fortalecimiento del puente, pero quedó pendiente continuarla con la ejecución de una pantalla de hormigón armado. Nos preocupa que no sepamos nada sobre la segunda etapa de la obra, que ya estaba confirmada y que tenía como objetivo evitar que se siga corriendo la cascada”.

Las obras en las Cascadas del Saladillo, en el Parque Regional Sur “Dr. Sylvestre Begnis”, comenzaron a mitad de este año con el fin de evitar que el retroceso de las cascadas mencionadas, tras las intensas lluvias registradas, terminasen derribando el puente.

“Los meteorólogos nos dicen que habrá una temporada intensa de lluvias y tormentas, con crecidas en el arroyo Saladillo, y eso hará que la cascada se siga corriendo. No tiene sentido haber fortalecido el puente si no se avanza con esto también. Es más, si la cascada llega al puente, no habrá estructura que aguante. Es una obra más que importante y nos preocupa mucho su continuidad, como a las miles y miles de personas que atraviesan a diario el Puente Molino Blanco” afirmó el edil.

En la primera etapa de la obra, ya culminada, se invirtieron casi 2000 millones de pesos. La inversión fue del gobierno nacional y la ejecución del gobierno provincial. La misma tenía que ver con el fortalecimiento de los pilotes que sostienen el puente Molino Blanco. La segunda etapa, por su parte, se proyectaba sobre la cascada, a partir de la construcción del hormigón armado.

Otra de las obras cuya continuación está en riesgo es la del Acueducto Gran Rosario. Sobre esta obra, que tenía previsto una inversión total de más de 5.000 millones de pesos y que tenía como objetivo mejorar y ampliar la provisión de agua potable para más de 500 mil vecinos y vecinas del Gran Rosario, se expresó Cavatorta: “Está casi terminada la obra de ampliación de la Planta Potabilizadora en Granadero Baigorria, donde se va a potabilizar mucha más agua. Ahora viene la parte de enterrar los caños para trasladar el agua hacia las casas de los rosarinos y rosarinas. Esta etapa, que nadie ve, que no da votos, pero que le cambia la vida a un montón de gente, va a llevar, no solo un derecho humano fundamental como el acceso al agua potable, sino también dignidad a nuestros vecinos y vecinas.”

“Nos preocupa que un gobierno que vive en un Excel, y que tanto habla del mercado, no reflexione sobre el rol del agua potable, las plantas potabilizadoras, los gasoductos, las obras que tienen que ver con la conectividad entre ciudades, sobre como son claves para la radicación de industrias y empresas, que generan empleo y que contribuyen al desarrollo integral de una ciudad. Es por eso que vamos a seguir gestionando ante el actual gobierno nacional, provincial y municipal que con la misma intensidad acompañen nuestras gestiones. Tenemos que lograr juntos el financiamiento que se requiere para poder finalizar las obras”, remarcó el presidente del Bloque Justicialista.