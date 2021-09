El ganador de la interna peronista por el Concejo Lisandro Cavatorta aseguró que desde este lunes piensa “caminar con los vecinos y gestionar los problemas”, porque “es un momento de mucho disfrute pero esto no terminó”.

En diálogo con los periodistas de Sí 98.9, aseguró: “Yo sigo siendo periodista y voy a seguir haciendo investigando, lo que yo hacía no estaba lejos de la política que uno quiere hacer, de denunciar lo que hay que está mal y querer cambiar. Ahora con le compromiso de solucionar para que la gente viva mejor”.

Según Cavatorta, la campaña es “una parte chiquita de la política”, y aseveró: “Estoy pensando solucionar y trasmitir la política que se viene, más horizontal con los vecinos, en cada uno de los barrios, embarrándome las zapatillas”.

Consultado por esta tendencia que dio el triunfo también a otros colegas periodistas como Ciro Seisas y Miguel Tessandori, reflexionó: “La gente está confiando en quienes les parece, como los periodistas que recorrimos los barrios, los hospitales no terminados, y la militancia que yo desde chico tuve. Pero les pido que en noviembre voten proyectos”.

Para Cavatorta desde ahora “lo importante es saber resolver problemas, en la cancha se ven los pingos, no importa de dónde vengas. Hay que construir equipos, me obsesiona la desigualdad que hay en Rosario, contar la otra ciudad posible, una ciudad más equilibrada, de abajo para arriba y afuera para dentro”.

Finalmente de cara al comienzo de semana en la campaña para las elecciones generales, precisó: “Lo primero hay que ser humilde, agradecido con la familia que me crió, con mi mujer y mi hija, que entienden que antes mostraba loso problemas y ahora hay que solucionarlos. Mañana invito a todos los que me votaron, los que no, llegar a ellos para ganar las generales y conseguir en el concejo otra forma de representatividad”.