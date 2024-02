La problemática de la inseguridad se hace sentir en toda la ciudad de Rosario, pero en el Parque Independencia vienen sucediendo un conjunto de situaciones que intensificaron los reclamos de toda la comunidad. En los últimos tiempos, se nota un aumento de los episodios de robos a estudiantes, vecinos y turistas que visitan este parque, así como hechos de vandalismo en el mobiliario público, fuentes y estatuas, sobre todo en el horario nocturno pero sin estar excluido ningún momento del día.

"¿Por qué pasa esto? Por varios motivos, pero uno es porque el municipio invirtió poco o no lo necesario para una ciudad como Rosario. No ahora, nunca. No es sólo más presencia de control y policía. Es muy importante, pero no alcanza. Es generar entornos seguros. Un robo puede ocurrir, y vemos que ocurre de hecho, un minuto antes o después de que pase un patrullero. Si esa calle, ese parque, esa esquina, está iluminada, videovigilada, y hay un plan de seguridad diseñado para esa zona, la probabilidad de que se elija para cometer vandalismo o delitos, baja muchísimo” afirmó el concejal Cavatorta.

“Es eso lo que propusimos, se aprobó y ya tiene presupuesto. Diseñar planes integrales de seguridad específicos para un parque, una zona o un paseo comercial. Tenemos la ordenanza y tenemos el presupuesto. Hay que hacerlo lo antes posible, antes que nos alcance para la mitad…”

En este contexto, vecinos y organizaciones que conforman el Consejo Consultivo del Parque Independencia, se reunieron con el Secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad, Diego Herrera, y el concejal Lisandro Cavatorta. El objetivo del encuentro fue comenzar a diseñar un plan de seguridad que se va a llevar adelante en este emblemático parque de nuestra ciudad.

“En esta reunión vecinos, instituciones y comercios del Parque Independencia aportaron datos concretos que van a contribuir a diseñar un Plan Integral de Control y Seguridad. Todas las instituciones que lo componen son muy importantes, y todas conocen muy bien lo que pasa en el Parque. Con toda esta información podemos nutrir a los especialistas para armar un plan para el lugar, con las fuerzas de seguridad y control municipal, asistido por videovigilancia y monitoreo de todas las áreas del Estado, para que puedan contribuir en darle más seguridad a nuestro querido Parque Independencia” agregó el presidente del Bloque Justicialista.

El Plan Integral de Control y Seguridad fue impulsado en el Concejo de la ciudad por Cavatorta como respuesta a los múltiples reclamos surgidos por vecinos y organizaciones del lugar, particularmente de la Asociación Amigos del Parque Independencia, en torno a hechos de vandalismo e inseguridad. En el marco de este Plan ya se realizaron dos reuniones con vecinos y organizaciones incorporando autoridades públicas, dándole así continuidad a la iniciativa.

“El Independencia es un parque complejo, tiene características que lo vuelven un espacio único en la ciudad. Aloja varios clubes, el estadio de Newell's, la ex Rural, el laguito, museos, el Jardín de los niños, y escuelas como el Instituto Superior de Educación Física (ISEF). Tiene mucha circulación peatonal y vehicular con emprendimientos gastronómicos. Por eso decimos que el Parque Independencia no es solo un parque. Es también un lugar de recitales, un lugar de entrenamiento deportivo, de partidos de fútbol, de fenómenos religiosos, un lugar donde se va a comer, un lugar turístico, y por supuesto de esparcimiento y recreación. Es un lugar donde transitan, conviven y circulan distintas personas con diferentes necesidades”.

“Los funcionarios municipales vinieron a escuchar para empezar a intervenir en lugares y horarios específicos, que requieren una acción precisa e inmediata. Todos y en todos lados sufrimos hechos de inseguridad, y ahí hay que estar. Pero el parque Independencia es de todos, los parques de la ciudad son de todos, los disfrutamos todos, generan trabajo y turismo para la ciudad y tenemos que cuidarlos mejor”.

El proyecto presentado contempla la realización de operativos conjuntos entre el municipio, la provincia y Nación, la instalación de un sistema de videovigilancia y de otras tecnologías aplicadas a seguridad y de un centro de monitoreo específico, comunicado con el CIOR y el 911. Para ello, se asignó un presupuesto de $100 millones de pesos, de manera de dotar de recursos a estas propuestas.

La problemática de la inseguridad y el vandalismo no se limita al Parque Independencia. “Se aprobó la ordenanza el año pasado, tenemos el presupuesto, y ya nos están hablando de otros parques de la ciudad como el Parque Urquiza, el Parque Alem y de Parque de la Cabecera para replicar esta experiencia de participación ciudadana, en el diseño de la políticas públicas para los parques de la Ciudad”.

“La seguridad se hace en el territorio, y si bien en Rosario hay inseguridad en toda la ciudad, cada territorio tiene una complejidad específica. No es lo mismo el delito en Las Delicias que en el microcentro. Y cada lugar, cada problemática, merece una solución también específica. No se aborda el control del territorio o un partido de fútbol como la salida de un cine”. Esta situación es la que llevó a diseñar el primer plan de seguridad en Rosario específico de un parque.

“El Parque Independencia es uno de los más importantes del país, el más importante de la ciudad, y tiene que tener un plan de control y seguridad exclusivo para cuidar tanto a quienes lo visitan como al parque mismo” concluyó Cavatorta.