En la previa de los tres shows que brindará este fin de semana en el Salón Metropolitano, Abel Pintos encabezó este viernes la plantación de 50 árboles en el Parque Nacional a la Bandera. Fue en una acción conjunta con la Municipalidad en el marco de la campaña «Por una América Latina más verde» que lleva adelante una reconocida fábrica de maquinaria agrícola.

“El proyecto es plantar un millón de árboles de aquí al 2030 en toda América Latina. Empezamos en nuestro campo en Mercedes y luego en otras ciudades. Me enorgullece y me pone muy contento que esto esté siendo una realidad. Lleva mucho trabajo, mucho tiempo y mucha paciencia. Vinimos a hacer tres conciertos y aprovechamos”, contó en diálogo con la prensa.

Y sumó: “Rosario es una ciudad que yo amo profundamente. Me pone muy contento que la gente se sume porque plantar árboles tendría que ser parte de un programa social. Yo mismo estoy tomando conciencia respecto del medio ambiente y la sustentabilidad desde no hace mucho tiempo. No me enseñaron de chico a reciclar en casa ni la importancia de plantar un arbol”.

“Me siento muy agradecido con la gente de Rosario porque siempre hemos podido conservar y trabajar el vínculo con cariño, respeto y gratitud. Las cosas que pasan nos duelen a todos y esta actividad implica un mensaje, es simbólico. Es cierto que se me abren muchas puertas por ser conocido y querido, pero en el trabajo con la ecología estoy aprendiendo”, sumó.

Abel vuelve a Rosario para despedir definitivamente su concierto “Amores y rarezas” en el cual realiza un recorrido por todos sus “amores”, sus clásicos de siempre, pero también por bellas “rarezas”, refiriéndose a muchas canciones nunca antes interpretadas por el artista sobre un escenario en vivo o bien canciones que hace tiempo no canta y son presentadas en nuevas versiones.