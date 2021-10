El candidato a concejal por el Frente de Todos Lisandro Cavatorta cuestionó al intendente Pablo Javkin por su reclamo de esta semana acerca de una policía municipal, de cara al clamor popular por la seguridad pública, luego del asesinato del arquitecto Joaquín Pérez y la marcha de protesta que hubo el miércoles en el Monumento.

"Que el intendente deje de decir 'no tengo armas, no tengo policías' y empiece a decir 'sí': 'sí voy triplicar las cámaras de videovigilancia, sí voy a hacer más operativos de tránsito sobre motos porque en ella se hacen las balaceras, sí voy a triplicar la poda de árboles que oscurecen la vereda, sí voy a cuadruplicar luces LED en barrios, sí pondré un centro de monitoreo para controlar a esta GUM II que no sabemos bien de qué se trata", arremetió el cabeza de lista del peronismo para el Concejo.

En diálogo con Leo Ricciardino en Sí 98.9, Cavatorta tomó distancia de la movilización y de los insultos con el que la gente cubrió tanto a Javkin como al gobernador Omar Perotti. "Con marchas solamente no se soluciona nada. Hay que gestionar. Ya me estoy haciendo cargo ahora, la semana pasada me reuní con el ministro de Seguridad (Jorge lagna) y Germán Montenegro (secretario del área), y les fui a decir esto: policía cerca. Llevé reclamos de la gente, no a sacarme una foto". Y completó: "Javkin y Perotti no es lo importante, lo importante son los familiares de las víctimas, el miedo de la gente en la calle, que la gente sienta la presencia policial".

La ofensiva sobre el Ejecutivo municipal se basó en los roles de cada autoridad. "Cada uno debe ocupar su lugar, el intendente se tiene que hacer cargo un poco más, el gobernador tiene que hacerse cargo comandando las fuerzas policiales, y yo me haré cargo del Concejo. La gente ya entendió que con frases hechas y marketing para ganar la elección ya no funciona. En el Monumento no diferenciaban quién era gobernador, quien intendente, ponían todo en la misma bolsa", analizó.

Camino al Concejo, este periodista que debutó en política con victoria en la interna del peronismo habló de "esta Rosario partida, desequilibrada, que no discute empleo hace 15 años. Desde la época del Congreso de la Lengua, el Heca nuevo, la ciudad del balcón al río, el Cemar, esa Rosario linda terminó ahí, nunca desde entonces se volvió a discutir qué ciudad queremos tener, hoy nos miran como ciudad de los narcos", cuestionó. Y en ese sentido, acometió: "Debemos dar pelea, qué ciudad queremos, que no sea solo servicios sino más industrial, que genere empleo genuino privado. La ciudad empieza en Villa Constitución y termina en San Lorenzo, en Casilda y Cañada de Gómez. Queremos ser concejales distintos, atendiendo en los barrios. Ojalá que los otros concejales me imiten. El concejal tiene que trabajar como un jefe comunal. Yo me voy a asegurar de que hagan la cloaca, tapen el bache, que limpien el microbasural de la esquina, que poden el árbol. Me he metido en cada obra abandonada, no es lo mismo que me lo cuenten que haber estado ahí. La gente tiene su propia voz y hay que ir a escucharla y gestionarle soluciones", concluyó.