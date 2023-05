Si algo caracteriza a Carlos Del Frade es el optimismo. Aún cuando asegura que ve el futuro con “mucha preocupación” y vaticina la llegada de un neofascismo al país, el diputado provincial y precandidato a renovar su banca por el Frente Amplio por la Soberanía comparte su entusiasmo por la rebeldía potente del pueblo. En diálogo con este medio, confía en las elecciones de este año y apunta a un 2027 con “otros sectores progresistas que por ahora no han dado el salto de sus estructuras conservadoras”.

El diputado y periodista celebró la llegada de Leonardo Caruana, actual secretario de Salud Pública de Rosario, a su espacio como candidato al Concejo Municipal. Sin titubear, lo referenció como candidato a Intendente en las próximas ejecutivas. Dijo que pasadas las elecciones primarias, su espacio definirá cuál va a ser la candidatura al Ejecutivo provincial que más le convenga al Frente Amplio por la Soberanía. Y aseguró que votaría a Cristina Fernández de Kirchner “con las dos manos”.

- ¿Qué balance haces del cierre de listas? ¿Cómo lo viviste?

- El cierre de listas fue con sorpresas, como los desplazamientos en el Frente de Derecha con Mónica Fein yendo de gobernadora en lugar de Clara García Dionisio Scarpín, por otro lado, como diputado provincial. En el peronismo, la doctora (Alejandra) Rodenas yendo por adentro del PJ pero enfrentada a Perotti, aliada con Marcos Cleri y con el apoyo detrás de Traferri. Son sorpresas grandes. Creo que, especialmente en la provincia, ya no hay mayorías. Entonces me parece que más allá de los grandes aparatos y de lo que aparezca en los grandes medios de comunicación, estos son momentos muy duros, particulares,y susceptibles en la historia y pueden aparecer cosas distintas.

- ¿Qué balance haces del cierre de listas? ¿Cómo lo viviste?

- El cierre de listas fue con sorpresas, como los desplazamientos en el Frente de Derecha con Mónica Fein yendo de gobernadora en lugar de Clara García Dionisio Scarpín, por otro lado, como diputado provincial. En el peronismo, la doctora (Alejandra) Rodenas yendo por adentro del PJ pero enfrentada a Perotti, aliada con Marcos Cleri y con el apoyo detrás de Traferri. Son sorpresas grandes. Creo que, especialmente en la provincia, ya no hay mayorías. Entonces me parece que más allá de los grandes aparatos y de lo que aparezca en los grandes medios de comunicación, estos son momentos muy duros, particulares,y susceptibles en la historia y pueden aparecer cosas distintas.

- Por lo general, lo distinto suele verse de manera negativa.

- Yo pienso siempre en lo mejor. Pero también creo que estamos ante el peligro del neofascismo en la Argentina y también en la provincia de Santa Fe. Creo, a pesar de semejante panorama, el pueblo siempre tiene el potencial de sorprender. O por lo menos quiero creer eso.

- ¿Cómo ves el cierre de listas para el Frente Amplio por la Soberanía?

- Me parece que fue un buen cierre para nosotros, porque quedó conformada una lista legislativa con gente que ha demostrado mucho trabajo y compromiso. Es una lista seria. Estamos muy pero muy contentos. Y como los problemas son muy grandes, vamos con mucha alegría y seriedad a enfrentar al poder económico que ha subordinado a los sectores políticos en la provincia de Santa Fe de una manera descomunal. Logramos el principio de algo que después se va a constituir en el 2027, cuando se agreguen otros sectores progresistas que por ahora no han dado el salto de sus estructuras conservadoras, pero que sin embargo siguen teniendo el sello de aquella identidad que los enamoró.

- Con las campañas ya lanzadas, ¿cuál será el sello distintivo del Frente por la Soberanía?

- Nuestro sello es recuperar lo propio: la riqueza del pueblo santafesino para las grandes mayorías, el puerto, el Banco Provincial, la posibilidad de comer todos los días para los sectores populares. Queremos generar una transformación en la Justicia para que se terminen por un lado los fueros legislativos y después para que los jueces no se eternicen especialmente en la Corte Suprema. Además, buscamos que se democraticen los medios de comunicación, que haya ley de agrotóxicos, de educación. Son cuestiones fundamentales sobre las que hay que seguir trabajando. Por eso vamos a seguir diciendo lo que los demás no dicen. Creo que vamos a hacer una muy buena elección legislativa, para después en el 2027 encarar la posibilidad de gobernar la provincia de Santa Fe.

- ¿Qué los encuentra a los distintos partidos y organizaciones que están en el Frente? ¿Cómo se conformó?

- Más que nada una idea de izquierda, amplia, no gorila y que además reivindique la idea de la política como transformación por fuera de los grandes partidos.

- No gorila, pero con poco peronismo adentro.

- Claro, porque al peronista le cuesta salir del peronismo. En algún momento, la muchachada que está en las filas progresistas y de izquierda, va a tener que dejar de insistir, porque cuando gana el peronismo, especialmente en la provincia de Santa Fe, los que gobiernan son los conservadores. Si quieren realmente construir una herramienta de transformación que tenga que ver con los principios básicos del peronismo y la Constitución del ‘49, no va a ser con Perotti, ni con Traferri, ni con Rodenas. Va a tener que ser por afuera. Estas cuestiones son fundamentales para mí, pero entiendo que alguien no puede dejar el lugar donde estuvo por amor. Para eso hay que insistir y hay que construir una herramienta distinta. Este Frente, por otro lado, sí tiene sectores del peronismo por abajo.

- Sumaron a Leonardo Caruana, ¿qué aportará el funcionario municipal al espacio?

- La incorporación de Leonardo es para nosotros muy importante. Es la garantía de un proceso de acumulación, conciencia crítica, de valores históricos del socialismo. No es para nada gorila y eso va a generar lo que nosotros soñamos, un espacio amplio de abrazo para todas las vertientes transformadoras de distintos sectores políticos. Así que creo que va a ser una gran elección en el Concejo Municipal, para que en el 2027 aspire a la Intendencia Municipal.

- ¿Qué análisis haces de la interna que va a haber entre Juan Monteverde y Roberto Sukerman?

- Es una estrategia muy interesante que se planteó la muchacha de Ciudad Futura. Yo creo que eso había que hacerlo por afuera, convocar a Sukerman por afuera. Pero me parece que es muy interesante. Yo se lo dije a Juan: creo que igualmente el riesgo que se corre ahí es perder la identidad de una fuerza independiente. Y eso puede tener un techo.

- Ya llevas dos gestiones como diputado provincial. ¿Qué es lo que te gusta de la legislatura?

- ¡Todo! Tratar de establecer en la conciencia colectiva que se puede mirar la realidad distinto a lo que imponen los grandes medios de comunicación y los grandes partidos políticos, que son la resignación al poder económico. Me apasiona que me llamen de cualquier lugar de la provincia para ver si se le puede dar una mano, escuchar y convertir esa demanda en un proyecto. Eso es maravilloso. Por eso la legislatura me parece que es un lugar extraordinario: para primero construir una conciencia diferente y después relacionarte con esta inmensidad que la provincia de Santa Fe.

- Es similar a tu trabajo con el periodismo. Sentarse, escuchar y después hacer algo con eso.

- Si me resulta muy fácil hacerlo, es por el periodismo. Hay tres disciplinas que para mí están totalmente unidas: el periodismo, la educación y la política. En cada una de las tres necesitas información precisa y rigurosa. Así que para mí hay una cuestión absolutamente práctica, cotidiana, que tiene que ver con esto, con que cuando alguien se sienta yo saco lo más nutritivo y en lugar de hacer una noticia, hago un proyecto.

- ¿Extrañas el periodismo?

- Siempre. Extraño mucho la radio, tanto de noche como de mañana.

- ¿Seguís escuchando?

- No. Suelo ver los programas informativos de Canal 5, y después, en todo caso, trato de ver documentales o series.

- Cuando estábamos empezando la entrevista, hablaste de un momento muy duro de la historia. ¿Por qué lo considerás así?

- Porque se está viendo este intento de hacer un neofascismo en la Argentina. Y además muy duro en lo laboral. Por primera vez tenemos la tristísima originalidad en la historia que el que tiene laburo es pobre. Eso nunca había pasado en Argentina y menos con el peronismo. Es un momento muy bravo en el que se ha profundizado el rol de semicolonia que tiene la Argentina. Las riquezas que tenemos están en manos extranjeras y eso nos hace cada vez más pobres. Pedirle protagonismo a la gente es muy difícil, pero yo siempre digo que el pueblo sorprende y es un momento en donde también en lo electoral se va a expresar esa necesidad de protagonizar la pelea.

- ¿Qué te parece que hizo mal la política para llegar a este momento?

- Subordinarse al poder económico. Yo desprecio hondamente eso, porque al hacer política a favor del poder económico hemos constituido un estado bobo y cómplice a nivel nacional, provincial y municipal. Eso ha generado que haya mucha más respuesta para las empresas que para la gente. Creo que es eso, es la resignación de la política al poder económico.

- ¿Cuál pensás que va a ser la agenda política después de este año electoral?

- Por lo menos en nuestro caso será acompañando y protagonizando luchas. Lo incierto siempre me da esperanza, pero igualmente hay que luchar y va a haber que luchar y mucho. La política se va a tener que volver a acercar fuertemente a la gente para que la gente vuelva a creer en la política como herramienta de transformación. Sino, menos política y menos democracia nos llevan al fascismo directamente.

- ¿Cómo ves el escenario nacional en ese sentido?

- Me preocupa mucho pero igual creo que nuestro pueblo no se va a suicidar. No me imagino que sea fácil que en Argentina se tiren al diablo los derechos laborales, los derechos sociales. Y si así fuera, va a haber revancha. Y ahí vamos a estar. vamos a estar en la calle seguro.

- Vos sos una persona que militó toda su vida. ¿Cómo haces para no frustrarte? ¿No sentís que estás haciendo algo transformador y de golpe… se viene la derecha?

- Hay días que sentís asco. Yo he salido de la legislatura sintiendo asco. Pero al otro día vuelvo, porque en ese mismo momento me llama alguien pidiendo una mano. Los que intentamos ser militantes populares tenemos el deber de no resignarnos nunca. Yo creo que hay una planificación del pesimismo. El sistema te planifica el pesimismo, para no ver lo bueno que pasa todos los días.

- Para cerrar. En las elecciones nacionales, ¿dónde está la salida?

- A mí me gustaría que se presente Cristina. La votaría con las dos manos. A pesar de que nosotros desde Proyecto Sur la cuestionamos, no tendría la menor duda. Podremos discutir algunas otras cuestiones, pero hay un piso básico. Cristina siempre le habla de una palabra casi desaparecida del vocabulario político argentino, que es Nación. Eso no aparece en ningún otro sector político.

- ¿Y a nivel provincial? ¿Apoyarán a algún precandidato o precandidata a la Casa Gris desde el Frente Amplio? ¿Quién te parece a vos en particular la alternativa “más potable”?

- El Frente Amplio por la Soberanía no va a apoyar a ningún precandidato o precandidata más allá de las cuestiones personales. Nosotros no hemos podido constituir ahora la oferta para gobernadora. Nuestra idea era que sea Griselda Tessio nuestra candidata, pero no pudo por cuestiones personales. Apuntamos al 2027. Después de las Paso, definiremos cuál va a ser la candidatura al Ejecutivo provincial que más le convenga al Frente Amplio por la Soberanía Por lo general, lo distinto suele verse de manera negativa.