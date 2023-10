Durante la gestión del Frente de Todos, Florencia Carignano se convirtió en la primera mujer titular de Migraciones en Argentina. Después de casi cuatro años en el cargo, competirá como candidata a diputada nacional por Santa Fe.

En diálogo con Rosarioplus.com, la funcionaria consideró que muchos de los errores cometidos durante la presidencia de Alberto Fernández posibilitaron el emergente Milei, aunque ponderó el trabajo del candidato presidencial, Sergio Massa, con quien compartirá boleta en Santa Fe el próximo 22 de octubre.

Carignano llega a la discusión electoral con importantes pergaminos durante su cargo en Migraciones. Allí tuvo que enfrentar los desafíos que interpuso la pandemia, y luego encaró algunas modificaciones en la estructura de la Dirección. Entre ellas, posibilitar que la mayor cantidad de mujeres puedan llegar a la cúspide de la pirámide directiva.

—¿Qué balance hacés de estos casi cuatro años en Migraciones?

—Fue una gestión cruzada por la pandemia, apenas asumimos tuvimos que cerrar los 237 pasos fronterizos a lo largo y a lo ancho del país. Fue muy difícil tomar medidas para proteger la vida de los argentinos. Estuvimos dos años bajo esa lógica donde repatriamos más de 500 argentinos y tuvimos que implementar medidas de control.

Después de esos dos años empezó la gestión de Migraciones. Es la primera vez en 76 años que migraciones está a cargo de una mujer. Al subir en la pirámide gerencial, la mayoría de los puestos son de hombres, entonces ahí generamos las posibilidades para que la mayor cantidad de mujeres puedan llegar a la cúspide de la pirámides. Por ejemplo la directora de puertos de migraciones es mujer y dimos lugar a muchas otras mujeres.

—¿Con qué otras áreas del gabinete nacional tuviste que poner a prueba la coordinación?

—Migraciones es la puerta de entrada, si migraciones no abre la puerta nadie puede entrar. Una vez que las personas ingresan, actúa Aduana, Seguridad, Senasa y otros organismos con los que convivimos diariamente en las fronteras.

—¿Qué lectura hacés sobre los resultados de las Paso nacionales?

—Hay que preguntarnos por qué no nos votaron. La mejor manera de entender las razones es escuchar a las personas. Uno camina y conversa y nota que la gente no la está pasando bien y ahí hay que hacer una autocrítica. Nuestra obligación es que no haya ningún trabajador que la pase mal. Las incertidumbres son parte de esta gestión de gobierno y de lo que nos faltó. Desde que llegó Sergio Massa se empezaron a tomar medidas peronistas.

—¿Veías venir el respaldo que tuvo Javier Milei en las Paso?

—Creo que el voto a MIlei fue un voto bronca. En muchos casos nuestro gobierno no llegó a tiempo o llegó mal, o directamente no llegó. Lo que pasa es que ese voto bronca se puede transformar en un voto desastre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no podemos poner todo nuestro sistema en riesgo porque algunos funcionarios no funcionaron. Elijamos a la persona que puede hacer que los funcionarios funcionen.

—¿Qué medidas faltaron tomar durante la presidencia de Alberto Fernández?

—Faltaron más medidas peronistas. No se tomaron medidas cuando se tendrían que haber tomado. Por ejemplo, el Gasoducto Néstor Kirchner se tendría que haber puesto en marcha el primer día, no dos años después. El acuerdo con el FMI estuvo mal negociado, era un acuerdo político y tenía que resolverse con política. En materia económica se cometieron muchos errores y no se tomó dimensión que había que tomar medidas en favor del pueblo, no del FMI.

—Las discusiones que se están dando ahora en el Congreso, como quita de Ganancias o Ley de Alquileres, ¿se podrían haber dado antes?

—Creo que no se pudieron dar antes porque estábamos negociando el mal acuerdo que firmó Martín Guzmán, que nos comprometía a cuestiones que eran de improbable cumplimiento. Una vez que Sergio Massa re negoció ese acuerdo, pudimos tomar determinadas medidas, como el no pago de Ganancias. El problema también es que esta medida se iba a tomar durante el gobierno de Mauricio Macri, no lo hizo y cuando sus legisladores tuvieron que votarlo no lo hicieron.

—¿Qué ves en estas últimas recorridas de campaña?, ¿cuál es la recepción de la gente sobre las medidas del gobierno?

—Las medidas de Massa son las adecuadas, hay mucho en juego, es básicamente proteger las principales políticas públicas que tiene argentina desde 1945. Son medidas que hacen a la movilidad social ascendente, que tienen que ver con la educación como la universidad pública, o los medicamentos gratis para los jubilados. Está en juego el futuro de Argentina, porque si hoy no desaparece la clase media es por tener educación y salud pública. Hay cuestiones que hay que debatirlas y explicarlas de cara a la sociedad. Hay discusiones que no están saldadas.

—¿Qué análisis podés hacer sobre la actualidad del peronismo santafesino tras la derrota electoral?

—Hay mucho para hablar y discutir, pero eso tiene que ser después de que Massa resulte electo presidente. Lo que nos tiene que unir es la certeza de que nosotros tenemos al mejor candidato y que no tenemos que medirnos entre nosotros sino mirar para adelante y trabajar para que gane Massa.