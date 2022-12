La ministra de Educación, Adriana Cantero, defendió este lunes su decisión de prolongar el ciclo lectivo hasta el próximo viernes 23. "Si fuera por mí, pondría más días de clases", dijo. Y negó que haya escuelas sin agua corriente.

La titular de la cartera educativa replicó de esta manera las críticas que emergen desde la docencia santafesina. En una rueda de prensa convocada en la delegación Rosario de Gobernación, la ministra calificó de "esloganes, lugares comunes" algunos tópicos señalados por las voces críticas de su política educativa tales como la supuesta intención ministerial de evitar la repitencia de año en la población estudiantil, o que "se iguala para abajo" en cuanto al cambio en el criterio de evaluación de estudiantes secundarios.

"Hay evaluación, lo que decimos es que en diciembre se extiende el ciclo lectivo, y el que no alcanzó objetivos vuelve desde el 6 de febrero. Estamos prolongando días de clases para poder aprender más y luego evaluar quiénes están en condiciones de promover y quiénes no", aclaró Cantero.

La ministra justificó sostener las aulas abiertas hasta la víspera de Nochebuena en "el derecho a los chicos de tener clases en un ciclo que articula dos años jaqueados por la pandemia y un año como este, con varias interrupciones".

Cantero insistió con que "el vínculo pedagógico presencial no se sustituye con ninguna otra alternativa. Brasil tiene 200 días de clase y un clima mucho más caluroso que el nuestro", comparó.

Por otra parte, refractó denuncias acerca de escuelas donde hay carencias de infraestructura, y la peor, la falta de agua corriente en esta época del año. "Claramente, estamos dejando nuestras escuelas mucho mejor de como las recibimos. Invertimos más de 6.000 millones pesos en refacciones, y 520 obras de gas que estamos llevando adelante en simultáneo, resolvemos estos problemas que datan de 2016. Estamos mejorando sostenidamente la infraestructura. Falta, sí, pero esto habla de lo pésimo que estaban las escuelas cuando llegamos (al gobierno)", enfatizó la ministra.

Confrontada con la evidencia de que hay establecimientos en Rosario y alrededores que esperan una cuba diaria de Assa para contar con el líquido elemento, Cantero reconoció: "Tenemos una veintena de escuelas que Assa asiste con cubas porque están en barrios donde hay poca presión. Pero no sin agua. No es un problema de las escuelas sino de los barrios", deslindó.

La ministra no quiso entrar en detalles acerca del desarrollo de la paritaria reabierta. "Creo que habrá una propuesta acorde a nuestro compromiso de que la inflación no le gane al salario", dijo solamente. "La paritaria nacional siempre es una referencia donde cada provincia va mirando de acuerdo con su punto de partida. Pero no es lo mismo una provincia donde el sueldo garantizado al docente es de 70 mil pesos que en otra donde el sueldo inicial parte desde 105.000 pesos", distinguió.