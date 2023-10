La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, expresó este miércoles que la coalición sabe "cómo cuidar a la gente" y reiteró que acompañará al sector agropecuario en "la baja de las retenciones y baja de impuestos" para que "la producción cada vez crezca más". Fue en un acto en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, uno de los puntos de una caravana que comenzó en el partido bonaerense de La Matanza y que finaliza en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

"Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo cuidar a la gente, y lo vamos a hacer, vamos a acompañar a Santa Fe en todo, en la producción, en la baja de las retenciones, en la baja de los impuestos, porque tenemos que lograr que toda esa producción crezca cada vez más", afirmó Bullrich desde la Plaza San Martín, en el centro de Venado Tuerto, en el sudoeste santafesino.

En un discurso signado por propuestas para el agro y contra el narcotráfico, la candidata afirmó que con el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, va a estar "en permanente contacto para trabajar en conjunto todos los problemas" de la provincia.

"Santa Fe va a estar mucho mejor si estamos alineados. Con Maxi estamos alineados. Santa Fe no va a tener que tocar ninguna puerta, no va a tener que ir a la Capital, no va a tener que ir a la Rosada", resaltó.

Además de Pullaro, Bullrich estuvo acompañada por el jefe de Gobierno porteño y eventual jefe de su Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el intendente local, Leonel Chiarella; los senadores Martín Lousteau y Carolina Losada y el diputado y titular del PRO, Federico Angelini, entre otros.

"Estamos contándole a los argentinos cómo vamos a ir solucionando cada uno de los problemas. Como decía Patricia, somos el único equipo capaz de hacerlo, con 10 gobernadores, más de quinientos intendentes, con diputados y senadores; tenemos la fuerza y tenemos la experiencia", indicó Larreta.

Pullaro remarcó que "no va a ser lo mismo" si la candidata de JxC no es elegida presidente y pidió que los votantes la elijan para "empezar a cambiar" el país.

"Nuestro programa de gobierno va a ser mucho más difícil llevarlo adelante si no tenemos a una persona con convicción, con coraje, con honestidad, con equipos para gobernar la República Argentina", señaló.

La exministra tendrá su último acto de campaña este jueves a las 18 en Plaza Libertad de Lomas de Zamora, un distrito que -según Bullrich- "es un símbolo de lo que significa una matriz de corrupción que hace años viene saqueando el país", en alusión a la denuncia por presunto lavado de dinero en la que está imputado el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.

(Télam)