Fue una noche para el olvido para River y seguramente no será gratis el empate sobre la hora y la eliminación por penales a manos de un rival muy inferior. Incluso para Martín Demichelis que no termina de convencer a los hicnhas millonarios pese a ser dos veces campeón. La arenga que dio y captó la TV no lo ayuda demasiado.

"Con convicción. ¡Escuchen! Esperen, esperen... Vamos a hablar", inició Demichelis el diálogo con sus dirigidos tanto con los que estaban en condiciones de patear como los que quedaron en el banco de suplentes. "Quiero ver lenguaje corporal ahora de convencimiento, ¿eh? No de preocupación. Olvídense de esa energía que está afuera, de la gente... Olvídense de todo".

Las redes no lo perdonaron y cuestionaron las palabras light y suaves del entrenador.