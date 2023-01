El Frente de Frentes se empieza a armar y caminar la provincia de Santa Fe en este año electoral. Las recientes apariciones públicas del intendente de la ciudad junto a Carolina Losada agitaron el avispero y generaron repercusión en todo el arco político.

En diálogo con Leo Ricciardino por Sí 98.9 la diputada provincial Matilde Bruera se refirió a este armado que se empezó a asomar y despertó las críticas de propios y ajenos.

“Es vergonzoso que un espacio político que tradicionalmente se ha plantado desde la centro-izquierda o desde el progresismo, hoy se alíe con sectores de la derecha macrista. No es cualquier derecha, no es un partido que simplemente no es de izquierda. Se alía con la derecha de estos tiempos, que es una derecha saqueadroa, que nos endeudó y generó la crisis que hoy tenemos”, disparó la diputada.

“Es una derecha antidemocrática. Una derecha violenta. Es la derecha responsable del atentado a Cristina. Están todos vinculados a la persecución política, a la falta de límites políticos y jurídicos, al negacionismo, que se opone a todas las políticas de género. ¿Cómo va a explicar el socialismo esta alianza a sus militantes jóvenes?”, enumeró y se preguntó Bruera.

Finalmente, en relación a reacciones de jóvenes militantes del socialismo en las redes que mostraban su descontento afirmó que “es sano la reacción de la juventud”.

