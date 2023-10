El rector de la Universidad Nacional de Rosario defendió este miércoles la movilización a favor de la Universidad Pública que realizaron docentes y estudiantes. “Estamos en un momento muy delicado. Hay que involucrarse y advertir riesgos”, dijo Franco Bartolacci en diálogo con Leo Ricciardino por Sí98.9, mientras una masiva marcha copaba el centro rosarino. “Si esto sirvió para instalar en la conversacion publica qué es lo que tenemos que hacer con la educación en la Argentina, bienvenido sea”, agregó.

Bartolacci hizo hincapié en que, por el rol que ocupa, no se va a “meter en debates electorales”. Sin embargo, apuntó a que “cuando se dice de manera tan brutal qué se quiere hacer con las Universidades es insólito que se pretenda que un rector de una Universidad pública no plantee su opinión”. “Es una obligación involucrarme en este debate y advertir a la sociedad argentina que no es por ahi la salida. Es un riesgo severo de retroceso, no solo para la Universidad”.

El rector se despegó de los sectores que vinculan a su espacio político con Patricia Bullrich y vislumbran ahí una contradicción. Aseguró que su carta de presentación es que “siempre que hubo que defender la universidad pública, gobierne quien gobierne y plantee quien plantee alguna politica de avasallamiento, dije lo mismo que hoy. Y es lo que voy a hacer y seguiré haciendo”.

En el mismo sentido, reconoció que “la política ha sido incapaz de resolver los problemas cotidianos de la gente, pero hay que tener cuidado de que por ese malestar razonable nos equivoquemos. No vamos a transformar lo que nos pasa con menos universidad pública".