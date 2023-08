El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, declaró esta mañana que “la provincia no pagará el bono” de $60.000 anunciado el pasado domingo por Sergio Massa a los trabajadores estatales, sino que ese dinero irá incluido en el ajuste paritario.

Sus palabras quedaron resonando y medios nacionales también se hicieron eco de la noticia, al considerar que Santa Fe, entonces, se oponía a la determinación del ministro de Economía nacional, aunque Pusineri luego aclaró que, en realidad, se trata de que el aumento ofrecido por la provincia de $40.000, entienden, supera a los $30.000 correspondientes a la suma fija propuesta para septiembre por Nación.

En este contexto, los sindicatos también encendieron sus alarmas y analizaron la situación correspondiente de cada uno, para saber si lo que se plantea desde la Provincia es justo o no.

En el caso del gremio de Luz y Fuerza, Alberto Botto, su secretario general, entendió que la oferta paritaria provincial es superadora al bono, aunque consideró que las cifras son igualmente insuficientes y recordó la figura de la cláusula de reajuste.

“Estamos estudiando la situación, porque a todos sin dudas no nos alcanza. En el caso de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), como nosotros tenemos un sistema de discusión de paritarias, ya el gobernador y el ministro de Trabajo han pronunciado que por ser un sistema superador, ese bono no se va a pagar. Por otro lado, acordémonos que ese bono es absorbible con la negociación paritaria, así que nosotros ahí ya no lo tenemos, pero sí tenemos cláusula de reajuste, que en realidad fue lo que se discutió en toda la provincia”, expresó Botto en una entrevista radial con Sí98.9, considerando también que luego la situación depende de las particularidades de cada empresa y de los sueldos de cada trabajador (si superan o no los $400.000).

En este sentido, el titular del gremio lucifuercista pidió que se reconozca que “en un momento tan complejo, donde hay tanta pérdida del poder adquisitivo, donde el último reajuste paritario prácticamente se lo comió la devaluación que hubo post-Paso, sin dudas que este bono no es suficiente”, pero al mismo tiempo destacó que “es un esfuerzo importante” y que “hay que verlo por ese lado porque también hay que decirle a la gente lo que va a pasar”.

“Acá nosotros vamos a seguir sufriendo este ajuste porque el país está terriblemente endeudado, y eso no es una cuestión que se la podamos achacar a este gobierno”, reafirmó.

De igual manera, Alberto Botto también destacó que hubo “sin dudas” una utilización política de las declaraciones de Pusineri y Perotti, “y más en este contexto eleccionario, donde sabemos que el grupo Clarín claramente es opositor, entonces no van a difundir ninguna medida en favor de los trabajadores, o si la utilizan va a ser con una lectura negativa, porque no hay una buena para ellos en realidad en Argentina”.

Finalmente, también aprovechó para advertir sobre los “falsos profetas” y las fórmulas de ajuste que proponen Javier Milei (recordando su frase: “El Fondo para nosotros no es un problema porque nosotros tenemos previsto un ajuste más profundo que el del Fondo”) y Patricia Bullrich (quien “claramente fue parte de la Alianza, donde ya le sacó el 13% a los jubilados y todas esas medidas que llevaron a la Argentina a la situación catastrófica que después tuvimos que lamentar inclusive con muertes en las calles, cosa que obviamente no podemos volver a repetir los argentinos de ninguna manera”).