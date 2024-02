En esta primera jornada fueron seis los diputados santafesinos que tomaron la palabra de los diecinueve con los que cuenta la provincia, y de los también diecinueve oradores que hablaron en este primer día de debate de la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Algunos hablaron para plantear cuestiones de privilegio, en el caso de Germán Martines como presidente de bloque de Unión por la Patria (UxP) tuvo que intervenir en varias oportunidades, y otros sí para sumar su voz al debate propiamente dicho de la ley y ya adelantar cómo votarán.

La diputada y presidenta del Partido Socialista (PS), Mónica Fein, confirmó en el uso de la palabra que votará en contra del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". "Nosotros no vamos a votar en general ese dictamen. Hicimos uno propio en el cual reconocemos que estamos ante una emergencia y decidimos conceder herramientas acotadas para el Presidente (Javier Milei) como lo hicimos con otros mandatarios. No ayudamos votando una ley que va a ajustar más al sector medio, no da herramientas a los trabajadores y quiere vender las empresas públicas", sostuvo Fein al tiempo que aclaró que tampoco le otorgarán facultades delegadas al presidente.

Nicolás Mayoraz (LLA) diputado oficialista votará a favor del dictamen general y respaldó la necesidad de otorgarle facultades delegadas al presidente Javier Milei. “Desde el ´94 a la fecha tuvimos dieciocho declaraciones de emergencia en veinticinco años. En este marco tenemos que decir que estamos atravesando una crisis inédita en la historia argentina con un 45% de pobres y un 10% de indigentes. Este es el fundamento por el cual el presidente Javier Milei, el más votado de la historia argentina, está reclamando esta delegación legislativa”, planteó.

Germana Figueroa Casas (PRO) también adelantó que su voto será afirmativo en general. “Todos los ciudadanos en algún momento de nuestras vidas nos topamos con el Estado, y esa sensación es la de estar parados en una cancha inclinada en la que cuesta avanzar. Esta ley busca disminuir esas asimetrías entre ciudadano y Estado. Tratar de que la cancha se empiece a emparejar”, planteó.

Por su parte Eduardo Toniolli (UxP) aseguró que "Milei quiere poner al Estado a disposición del gran capital para que puedan hacerse, sin mayor problema, de nuestros recursos estratégicos y paralelamente debilitar a nuestra comunidad" y adelantó que votará en contra de una ley “que configuran un intento por consolidar un nuevo estatuto legal del coloniaje”.

Germán Martinez (UxP) fue el último diputado de Santa Fe en hablar en el recinto y también el último en tener la palabra en esta primera jornada de debate. Lo hizo para remarcar que se les estaba notificando el pase a un cuarto intermedio y no consultando “No quiero que suceda lo que suele pasar, que es que muestran algo como acordado cuando en verdad lo están notificando”, plantó haciendo notar que la intención del bloque que representa era seguir sesionando.