La Cámara de Diputados comenzó este miércoles a las 10.30 la sesión especial en la que debatirán el proyecto de ley "Bases". El oficialismo llegó al último día de enero con una garantía: el quórum y la votación favorable en general de la ley. Se estima que el tratamiento derive en la sesión más larga de la historia. Los detalles de un día que marcará el futuro inmediato del país.

El oficialismo arrancó la jornada con más de 140 votos garantizados para que se apruebe en general el proyecto de ley y la necesidad de juntar al menos 128 para poder imponerse en cada capítulo del dictamen.

Según el recuento del periodista Matías Mowszet, el gobierno reunió 80 votos a favor de manera total y 67 que sólo están a favor en general pero con objeciones en particular. Hay, además, cuatro votos que en particular que no se sabe qué decidirán de manera general y 106 que rechazarán de manera contundente.

Con estos números, el diálogo, el teje y maneje, y la rosca en general, seguirán minuto a minuto. Los apenas 38 diputados de La Libertad Avanza y sus 7 aliados quedaron muy cortos y es fundamental para el oficialismo cuidar el respaldo de las tres bancadas dialoguistas para aprobar cada artículo de la ley. Eso no estaba garantizado en algunos capítulos, como la privatización de empresas públicas.

El proyecto de ley tiene más de 500 artículos y modifica o deroga cientos de regulaciones. Después de una ida y venida de negociaciones, la nueva versión del proyecto eliminó o modificó más de 100 artículos. Si obtiene la mayoría necesaria, este proyecto de ley pasará al Senado donde se determinará si lo sancionan o no.

¿Qué dijeron los diputados santafesinos?

La diputada Florencia Carignano pidió una cuestión de privilegio para cruzar al gobernador Maximiliano Pullaro y reclamar el cumplimiento de la paritaria docente 2023. “Pullaro se comprometió a cumplir la paritaria docente y ahora no la está cumpliendo. Necesitamos que si se firma un acuerdo, se cumpla. Le pido que el ajuste no salga por los docentes”, planteó.

La presidenta del Partido Socialista (PS) y diputada nacional, Mónica Fein, confirmó en el uso de la palabra que votará en contra del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". "Nosotros no vamos a votar en general ese dictamen. Hicimos uno propio en el cual reconocemos que estamos ante una emergencia y decidimos conceder herramientas acotadas para el Presidente (Javier Milei) como lo hicimos con otros mandatarios. No ayudamos votando una ley que va a ajustar más al sector medio, no da herramientas a los trabajadores y quiere vender las empresas públicas", sostuvo Fein al tiempo que aclaró que tampoco le otorgarán facultades delegadas al presidente.

El minuto a minuto

Las cuestiones de privilegio tomaron las primeras horas del debate parlamentario. Hubo insultos y agresiones contra la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman y se tuvo que echar a Leonardo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal, del recinto. Afuera, movimientos piqueteros y de la izquierda mantuvieron la vigilia y la tensión con los policías. El presidente Javier Milei, por su parte, se reunió con el creador de Tinder y Mauricio Macri expresó a través de las redes sociales su apoyo a la ley Bases y la calificó como “fundamental para comenzar un cambio en la Argentina".

El oficialismo de la Cámara de Diputados anunció durante el debate una serie de modificaciones al proyecto de ley que fueron leídas por el secretario parlamentario en el recinto y están vinculadas al capítulo de pesca, retenciones, seguridad y la eliminación de todo el articulado con los cambios al sistema electoral.

Tras la lectura, el jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, calificó de "inédito" el debate y dijo que es "gravísimo" lo que ocurrió con los cambios, al proponer una moción de orden para que el expediente vuelva a comisión."Si quieren cuidar al Presidente (Javier Milei) hagan que este tema vuelva a comisión. El momento para decir un no es este", enfatizó, aunque su moción fue rechazada por 149 diputados.