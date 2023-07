Los diputados provinciales por Igualdad, Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, quienes van por la renovación de sus bancas, hicieron un balance de su labor legislativa, describieron las expectativas para el próximo domingo y dieron detalles de la campaña.

—¿Cómo viene el cierre de campaña? ¿Qué expectativas tienen para el domingo?

Rubén Giustiniani: —Tenemos expectativa muy positiva, después de recorrer más de 20 mil kilómetros de la provincia y sus localidades, y de encontrar una buena recepción por parte de la gente, hacemos un balance positivo. Somos dos legisladores sobre cincuenta y logramos incorporar temas que nunca se hubieran tratado sin nuestra presencia. Hablo de temas varios en educación, salud, producción y seguridad.

—¿Qué propuestas concretas tienen para Santa Fe?

Agustina Donnet: —Para nosotros en este año electoral es importante convocar a la gente a un voto de expectativa y de esperanza. Lamentablemente cada dos años lo que podemos hacer es votar Guatemala para que no gane Guatepeor. La gente es convocada a más de lo mismo, porque no se vislumbra ningún tipo de cambio, de transformación radical del estado de situación, y en 40 años de democracia tenemos un 40% de pobreza. Los principales afectados son los niños, los jóvenes y las mujeres. Es decir, poblaciones específicas sobre las cuales hay que tener una atención por el grado de vulneración social.

—¿Aspiran a representar a esas poblaciones con sus listas?

—Hicimos un llamado a referentes de otros espacios y de otras luchas, como es el caso de Damián Verzeñassi y su agenda ambientalista. Un médico muy reconocido en nuestro país, no solo de la ciudad de Rosario. Tenemos en nuestras listas a dirigentes de clubes de barrio, de cooperadoras escolares, de vecinales, de gente que resuleve una problemática muy concreta como son las copas y merenderos populares. Es una forma de construir una política distinta, de abajo hacia arriba, con personas que necesitan sentarse en las bancas y tomar decisiones. Por eso pedimos no votar a quienes durante mucho tiempo fueron gobierno o son gobiernos y ya fracasaron. Pedimos superar esa política tradicional, que vemos con Rubén Giustiniani en la Legislatura provincial y que se traslada también al Concejo Municipal. Como es el caso del ‘Trinche’ Carlovich, que el siendo panadero, docente, decide dar este salto a la participación política partidaria, para poder transformar eso tan duro que le pasó el día a su familia en una cosa positiva para la gente. Es decir, nosotros no estamos prometiendo nada, sino como decía Rubén, rindiendo cuentas de lo que hemos hecho, de lo que hemos trabajado y siguiendo con una trayectoria de coherencia de honestidad y decencia política que involucra a nuestro espacio social, cultural y político.

—¿Cómo viene el debate en cuestiones de género en la legislatura? ¿Cómo se ha avanzado?

AD: —La Legislatura viene avanzando en cuestiones importantes, por ejemplo, en la modificación de la composición de la Cámara al incorporar una comisión de Género y de diversidad. Hay además una necesidad de atender las problematicas vinculadas a este tema, pero siempre limitadas. Se complica avanzar con cuestiones que realmente modifiquen de base la desigualdad de género existente entre varones y mujeres. La máxima expresión de esto ha sido la Ley de Paridad, una Ley que llegó después de muchos años, porque la primera vez que se presentó fue en el 2002 y sin embargo pasaron casi 20 años para que pueda finalmente aprobarse. Luego fue realmente muy limitado en su alcance, por no contemplar a la Cámara de Senadores. Hoy tenemos una Legislatura provincial en la cual 18 de 19 senadores son varones, y una buena parte de ellos viene teniendo varios períodos legislativos consecutivos. Algunos incluso desde la recuperación de la democracia. Esto es un problema porque el feminismo en algún sentido vino a patear el tablero. Se pudo avanzar con leyes fundamentales, pero en algún sentido quedaron truncas. Por ejemplo en el caso del Senado la renovación de la política, de quienes toman las decisiones y que en definitiva están cada vez más alejados de la necesidad de la gente. Esa es la verdadera grieta. Sin embargo se avanzó con algunas cuestiones muy importantes. Nosotros presentamos un proyecto para la Ley Integral Trans, tenemos proyectos para el acceso de niñas y mujeres a la Justicia, otro de licencia por Maternidad y Paternidad, también proyectos vinculados a políticas de cuidado y al acceso a la Educación Sexual Integral. Son muchas las iniciativas que hemos presentado con Rubén en este periodo.