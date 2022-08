A días de su designación como secretario de Comercio, Matías Tombolini reiteró que trabaja en el relanzamiento del programa Precios Cuidados para los próximos 45 días, y contó que intenta recuperar el indicador de referencia para ordenar la economía familiar, en una réplica de la versión original de Augusto Costa.

El funcionario de Sergio Massa sostuvo también que no cree en los congelamientos y ni en las medidas "persecutorias" ni "punitivistas" en referencia al mecanismo para garantizar cumplimiento de los acuerdos con los supermercadistas.

"Vamos a trabajar en un relanzamiento de Precios Cuidados, e intentaremos en la próxima versión con una variedad de productos que estén centradas en las principales marcas con garantías de volumen utilizando mucha tecnología", indicó en declaraciones al programa "Hablá por Vos", que conduce Claudio Albarenque por radio AM La990 Splendid.

Además, añadió: "Hoy las apps de tecnología celular son una gran herramienta que permiten administrar el presupuesto familiar. No la persona con la pechera que te pone la faja de clausura. Es más disuasivo una foto en redes sociales que no cumplan".

Asimismo, sostuvo que "lo que hay que hacer es trabajar sobre los incentivos", y remarcó que "lo que más duele no es la multa, sino que le toquen el bolsillo".

"Creo que lo que hay que hacer es revisar los aumentos para desplegar estrategias para que se retrotraigan o que el aumento promedio para los próximos casos no sea valido. Si el aumento es meramente especulativo habrá que ver si tiene suficiente stock en materia de aumentos importados", precisó.

Asimismo, el ex vicepresidente del Banco Nación habló de la inflación de julio, que alcanzó un 7.4 por ciento, y prometió un descenso para el mes de septiembre, aunque descartó medidas de shock.

"La inflación no la resuelve la secretaria de Comercio, es de causas múltiples y el abordaje se hace desde lo macro, cumpliendo la pauta fiscal, tratando de que no se dispare los gastos respecto de los ingresos, bajando el nivel de emisión monetaria para financiar el déficit, financiando las reservas, mejorando el superávit de comercio que buscan que se desacelere la dinámica general de los precios. A mí me toca la micro de ese plan que tiene varios aspectos, el primero es cuidar los dólares", describió.

En la misma línea, evitó vaticinar escenarios en la materia al indicar que los resultados se verán "conforme al efecto de las medidas anunciadas", y aseguró que "no hay soluciones mágicas" para hacer frente al espiral de aumentos. "Pretendemos no hacer pronósticos porque no es nuestra función, pero creo que debemos entender que no hay ninguna solución mágica.No hay un superministro sino una hoja de ruta y los resultados se van a ver conforme las medidas vayan tomando efecto. Aspiramos que la inflación no siga subiendo, y que empiece a desacelerar. Shock no hay porque no tenemos los amortiguadores para el impacto social que eso implicaría", expresó.

Por último, Tombolini cruzó al ex presidente Mauricio Macri por prometer soluciones inmediatas, y destacó la capacidad de producción de sector agroexportador al tiempo que reveló estar trabajando para "crear condiciones para que la liquidación adquiera la velocidad que debería tener" respecto a la altura del año.

"Los resultados inmediatos no existen, y quienes los prometen te están macaneando. Por eso (Macri) debe hacerse cargo y por eso la sociedad eligió no darle la confianza en 2019", concluyó en alusión al ex mandatario.