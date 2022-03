Los panaderos en Rosario aguardan novedades acerca de las gestiones del Gobierno nacional para forzar a la baja el precio mayorista de la harina y promover un retroceso de 20 por ciento en el precio de sus derivados. Pero hasta el momento, lo único que han tenido es la noticia de los precios de lácteos, margarinas y grasas, con aumentos del 40%, según dijo este martes Diego Rubio, de la panadería Nono Pepe, en zona centro.

"Tenemos mucha expectativa respecto de lo que habló (el secretario de Comercio Interior, Roberto) Feletti que la bolsa de harina iba a bajar y volver a 1300 con el fideicomiso, pero hasta ahora solo son expectativas y pasaron 10 días de que ese fondo está operativo, supuestamente. Pero nuestros proveedores hasta ahora parece que no se enteraron", expuso.

"En los últimos días recibimos aumentos de 40% en lácteos y derivados, también en la margarina, en la grasa animal y vegetal, con suba de hasta 50% en algunos casos", abundó Rubio.

Feletti se reunió el lunes con referentes de la molinería y del comercio panaderil para avanzar en un nuevo acuerdo de precios de venta al público tras la puesta en marcha del fideicomiso de trigo que garantizará la baja del precio en la bolsa de harina industrial que se utiliza para la elaboración comercial. Su objetivo es que el kilo de pan en CABA - AMBA se mantenga entre 230 y 250 pesos porque hasta ahora ha superado los 300 pesos, con límites de hasta 350.

"En Rosario no llegamos a aumentar como en CABA, nunca llegamos a $300 el kilo. Cumpliremos el acuerdo con la expectativa de que el fideicomiso sirva, y seguramente bajará el precio cuando baje la harina, aunque no tanto como tendrá que bajar en Buenos Aires", advirtió.

Rubio planteó que la solución al problema estaría en "desacoplar el mercado interno del mercado internacional a la hora de fijar precios. Pero de una manera constante; no podemos estar cada 3 meses discutiendo si hay una guerra, si hay sequía, si China pide más o menos carne. Y hay otro factor que no tiene explicación: el precio de los huevos. Subió 100% de diciembre a hoy. Fue mucho antes de la guerra, y si fuera por el aumento del cereal tendría que haber subido en proporción similar al precio del pollo, y no fue así", destacó.