El gremio médico de la salud pública rechazó de plano la oferta salarial que formuló el gobierno provincial el viernes pasado, y definió medidas de fuerza, según cada sindicato.

Por el lado de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), habrá un paro de 24 horas este jueves 2 en todos los hospitales, efectores Samco y centros de salud provinciales. En tanto, el Sindicato de Profesionales de la Salud (Siprus), dispuso un paro de 48 horas este miércoles 1º y jueves 2.

Amra rechazó la propuesta salarial por el voto del 98% de sus profesionales afiliados. La consideraron “insuficiente”.

Como complemento a la medida de fuerza, habrá una movilización el jueves a las 10 en la sede del Ministerio de Salud de la Provincia ubicado en la ciudad de Santa Fe.

La Provincia había ofrecido un incremento del 33,5% con relación a los valores de febrero 2023, en el sueldo básico y en el resto de conceptos que integran el recibo de sueldo y no sufren modificación relacionada con el sueldo básico, según el siguiente detalle: A partir de marzo 2023 un incremento de 17,5%, en mayo un incremento de 8% y desde julio una suba del 8%. Además de un monitoreo de la situación salarial, en función de la evolución de las variables inflacionarias, económicas y presupuestarias durante los meses de mayo y julio.

El reclamo de los médicos incluye, además de la actualización salarial, la continuidad de pase a planta (monotributistas, contratos COVID y cualquier otra vinculación contractual); adhesión provincial al reclamo nacional ante AFIP de exención del pago de impuesto a las ganancias sobre suplementos; creación de suplemento por especialidad y concurso para jefaturas; cambios de escalafón y/o agrupamiento, entre otros temas.

En tanto, el otro sindicato del gremio médico, Siprus, dispuso un paro de 48 horas, miércoles y jueves. "El porcentaje de aumento, su cuotificación y no contemplar lo perdido en febrero, es insuficiente. Como lo es también no contemplar ninguno de los treinta puntos no salariales que expusimos como sindicato en la paritaria”, explicó el titular del sindicato, Diego Ainsuaín.